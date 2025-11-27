Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Карпин – о правах мужчины: «Родился, был должен женщине, умер»

Карпин – о правах мужчины: «Родился, был должен женщине, умер»

Сегодня, 11:16
3

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о правах мужчины.

– Мужчина всегда извиняется первым?

– Если супруга накосячила, она извиняется. Говорят, что мужчина должен извиняться первым, это красиво звучит. Но в жизни не так, есть миллион нюансов. Утрирую сейчас: если жена изменит, ты пойдешь извиняться?

– Это было бы странно, но есть логика: сам до этого довел.

– Вот! Еще тебя и виноватым сделают: не уделяешь времени. Этот диалог можно привести к чему угодно. Но нельзя сказать, что мужчина всегда извиняется первым.

– В идеальных отношениях – что должен мужчина и что должна женщина?

– Если ты женился, ты уже должен. Как и женщина, если вышла замуж. Если считаешь, что в браке нет обязательств, – зачем жениться? Нужно договариваться обо всем. Например, хочешь после работы поехать в баню с друзьями – надо договориться, если женился. В ином случае будет неправильно.

– Есть мнение, что мужчина должен все.

– Так всегда было. Как говорится: мужчина родился, был должен женщине, умер. Но не надо жениться на той, которой постоянно должен.

  • Карпин ранее покинул пост главного тренера «Динамо».
  • Он заявил, что хочет сосредоточиться на сборной России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
FWSPM
1764232713
Но не надо жениться на той, которой постоянно должен. Это 100%
АЛЕКС 58
1764234091
Сказал бы лучше сколько раз сам женился,и никому не должен. У Кафана нужно было спросить кто кому должен
Пригожин Женя
1764234457
ясно щас феменистки отменят валеру!
