Самокритичное заявление Карпина

Уже бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о совмещении постов со сборной России.

– Можно ли сказать, что вы переоценили свои силы, возглавив «Динамо»?

– Возможно, да.

– Вопрос совмещения теперь окончательно закрыт?

– На данный момент – да. Но сейчас я скажу «да» или «нет», а потом что-то изменится, и вы все будете припоминать эти слова. Все в жизни меняется. Я тоже думал, когда ушел из «Ростова», что никогда в жизни не буду совмещать. А в итоге решил совместить.

Ошибка ли это? Возможно. Все люди ошибаются. Бывает. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если бы я ничего не делал, я бы не ошибался. Наверное, свои силы я переоценил. Честно говорю – думал, что будет проще исходя из опыта в «Ростове». Потому что, кроме сложностей с логистикой, там все было выстроено от и до. В Москве с логистикой проблем нет, но надо было выстраивать все процессы и уделять им больше времени.

– О каких процессах вы говорите?

– Обо всех. Начиная с завтрака и заканчивая сном.