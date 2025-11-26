Карпин ответил, кто его впечатлил из новичков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выделил двух игроков, недавно дебютировавших за национальную команду.
– Был ли за последний год футболист, который удивил в сборной России в хорошем смысле?
– Одно дело, когда смотришь на футболиста с трибуны, не тренируя его – это одно восприятие. Когда начинаешь тренировать его, видеть в тренировочном процессе – другое.
Я бы не назвал это удивлением, но больше видишь нюансов положительных или отрицательных. С положительной точки зрения удивил…
Опять же, неправильное слово. «Удивить» меня Месси может, скорее всего. Удивить сложно. А приятное впечатление оставили Батраков и Кисляк.
- Алексей Батраков дебютировал за сборную год назад – в ноябре 2024-го: 10 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Матвей Кисляк дебютировал за сборную в марте 2025 года: 7 матчей, 1 гол.
Источник: «Чемпионат»