Карпин ответил, кто его впечатлил из новичков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выделил двух игроков, недавно дебютировавших за национальную команду.

– Был ли за последний год футболист, который удивил в сборной России в хорошем смысле?

– Одно дело, когда смотришь на футболиста с трибуны, не тренируя его – это одно восприятие. Когда начинаешь тренировать его, видеть в тренировочном процессе – другое.

Я бы не назвал это удивлением, но больше видишь нюансов положительных или отрицательных. С положительной точки зрения удивил…

Опять же, неправильное слово. «Удивить» меня Месси может, скорее всего. Удивить сложно. А приятное впечатление оставили Батраков и Кисляк.