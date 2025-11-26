Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Бубнова на отказ Батракова от зарплаты 120 миллионов в год

Реакция Бубнова на отказ Батракова от зарплаты 120 миллионов в год

Сегодня, 17:17
2

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о новости, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову предлагали огромные деньги в Саудовской Аравии.

  • Агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что Батракову были готовы платить 120 миллионов долларов в год.
  • Позднее другой представитель Алексея уточнил, что речь шла о 10 миллионах, а Шпинев оговорился.
  • В этом сезоне хавбек забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

– Вот Шпинeв говорит, что «ПСЖ» хочет Батракова.

– Шпинeв говорит это потому, что я сказал, что Батраков может играть и в «Барселоне», и в «Реале».

– Поэтому он сразу оживился.

– Сразу, да, оживился. Сейчас дошло до того, что Батраков отказался от 120 миллионов долларов в год.

– Вы верите в это?

– Да нет, конечно. А если это на самом деле так, то красавец. Молодец! Из-за любви к футболу играет, понимаешь, в чeм дело? Не за бабки (смеeтся).

Ни в коем случае туда не идти. Они тебе и миллиард дадут. Но играть ты там не будешь. Чe ты, Роналду там заменишь?

Еще по теме:
Бубнов – о перспективах Гусева остаться главным тренером «Динамо»: «Это просто невозможно» 1
Бубнов – о Карпине: «Поставил раком весь совет директоров «Динамо» 10
Бубнов высказался о смерти Симоняна
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей Бубнов Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1764167070
Бомбардир, хватит уже пустой болтовни ни о чем, хватит бубнова из всех щелей. Вас наняли пресс секретарем "коммент шоу"?(
Ответить
Марк Аврелий!
1764169943
Батрак согласен на 300 000 000р Не меньше!
Ответить
Главные новости
Экс-вратарь «Динамо» сообщил, что находится «в жопе»: «Самому не выбраться»
19:40
«Спартак» и ЦСКА выдвинули три претензии по судейству Карасева в дерби
19:30
Смолов дал инсайд о будущем Жерсона в «Зените»
19:07
2
Агенты Баринова начали переговоры с другим клубом РПЛ
18:51
3
ВидеоЦСКА оказался на грани вылета из Пути РПЛ Кубка России из-за ошибки Акинфеева
18:43
11
ВидеоИгрок «Краснодара» отпраздновал гол в маске Человека-паука и был наказан судьей
18:35
3
Дьяков объяснил, почему не считает Карпина топ-тренером
18:27
3
В ЦСКА прокомментировали новость о повышении зарплаты Челестини
18:06
4
Быстров призвал уволить тренера РПЛ
17:57
Карпин ответил, кто его впечатлил из новичков сборной России
17:49
1
Все новости
Все новости
Дьяков объяснил, почему не считает Карпина топ-тренером
18:27
2
В ЦСКА прокомментировали новость о повышении зарплаты Челестини
18:06
4
Быстров призвал уволить тренера РПЛ
17:57
Карпин ответил, кто его впечатлил из новичков сборной России
17:49
1
Реакция Бубнова на отказ Батракова от зарплаты 120 миллионов в год
17:17
2
КДК РФС определился с наказанием для «Спартака» и ЦСКА за драку болельщиков
17:05
8
«Локомотив» прекратил переговоры с капитаном команды
16:38
7
Кононов высказался о новом тренере «Спартака»
16:29
«Зенит» хочет купить скандального экс-вингера «Спартака»
15:57
7
Батракова сравнили с полузащитником «Барселоны»
15:40
Бубнов – о перспективах Гусева остаться главным тренером «Динамо»: «Это просто невозможно»
15:34
2
«Заелись»: Быстров раскритиковал футболистов «Зенита»
15:00
Карпин рассказал, как выбирает состав сборной России
14:50
4
У Станковича был конфликт с игроком «Спартака»: «Сначала были лучшими друзьями, а потом посылали друг друга»
14:38
5
Бабаев прокомментировал наличие болельщика ЦСКА в руководстве «Спартака»
14:12
5
Мостовой оценил игру «Спартака» при Романове
13:27
Фото«Зенит» поздравил Радимова с 50-летием
12:43
1
Главный тренер «Ювентуса» Спаллетти лестно высказался о России
12:40
1
«Это катастрофа»: Быстров разнес футболиста ЦСКА за матч со «Спартаком»
12:22
6
Бубнов – о Карпине: «Поставил раком весь совет директоров «Динамо»
12:18
10
Кононов назвал две команды РПЛ, которые будут бороться за чемпионство
11:56
Стало известно, как Карпин попрощался с игроками «Динамо»
11:30
Экс-игрок сборной России объяснил, почему его дочь переехала жить в другую страну
11:19
5
Карпин сказал, в какой момент он решил уйти из «Динамо»
11:14
4
Юран одним словом описал Симоняна
10:55
ФотоРПЛ назвала самого быстрого игрока 16-го тура
10:40
2
ФотоНигматуллин женился на 23-летней девушке
10:27
10
Гусев отреагировал на тяжелую болезнь Алдонина
10:20
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 