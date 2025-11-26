Реакция Бубнова на отказ Батракова от зарплаты 120 миллионов в год

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о новости, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову предлагали огромные деньги в Саудовской Аравии.

Агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что Батракову были готовы платить 120 миллионов долларов в год.

Позднее другой представитель Алексея уточнил, что речь шла о 10 миллионах, а Шпинев оговорился.

В этом сезоне хавбек забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

– Вот Шпинeв говорит, что «ПСЖ» хочет Батракова.

– Шпинeв говорит это потому, что я сказал, что Батраков может играть и в «Барселоне», и в «Реале».

– Поэтому он сразу оживился.

– Сразу, да, оживился. Сейчас дошло до того, что Батраков отказался от 120 миллионов долларов в год.

– Вы верите в это?

– Да нет, конечно. А если это на самом деле так, то красавец. Молодец! Из-за любви к футболу играет, понимаешь, в чeм дело? Не за бабки (смеeтся).

Ни в коем случае туда не идти. Они тебе и миллиард дадут. Но играть ты там не будешь. Чe ты, Роналду там заменишь?