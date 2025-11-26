Батракова сравнили с полузащитником «Барселоны»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высоко оценил перспективы партнера по команде Алексея Батракова.

– В Испании Батракова назвали «русским царем». А как бы ты мог его охарактеризовать?

– Пусть будет так же, как Педри называют: Поттер, волшебник. Вот Батраков – похожий футболист.

Он может сделать момент из ничего под давлением, хорошо работает с мячом, а это уже показывает уровень игрока. Дальше поможем ему развиваться.