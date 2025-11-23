В Испании Батракова назвали «Русским царем» и сравнили с Месси

Испанское издание Sport.es опубликовало текст о звездах российского футбола. Больше всего внимания уделено полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
Россиянина назвали «Русским царем» и бомбардиром, который интересен «Барселоне». По мнению издания, Батраков – главная звезда поколения в российском футболе.
Sport.es обращает внимание, что своим самообладанием Батраков напоминает Лионеля Месси, нацеленностью на ворота – Роберта Левандовского.
- Батраков провел в этом сезоне 14 матчей в РПЛ, забив 10 голов.
- Рыночная цена 20-летнего полузащитника – 23 миллиона евро.
- Он самый дорогой российский футболист.
Источник: Sport.es