  • Главная
  • Новости
  • В Испании Батракова назвали «Русским царем» и сравнили с Месси

В Испании Батракова назвали «Русским царем» и сравнили с Месси

Сегодня, 14:55
4

Испанское издание Sport.es опубликовало текст о звездах российского футбола. Больше всего внимания уделено полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

Россиянина назвали «Русским царем» и бомбардиром, который интересен «Барселоне». По мнению издания, Батраков – главная звезда поколения в российском футболе.

Sport.es обращает внимание, что своим самообладанием Батраков напоминает Лионеля Месси, нацеленностью на ворота – Роберта Левандовского.

  • Батраков провел в этом сезоне 14 матчей в РПЛ, забив 10 голов.
  • Рыночная цена 20-летнего полузащитника – 23 миллиона евро.
  • Он самый дорогой российский футболист.

Еще по теме:
Батракова сравнили с Пеле и Марадоной 5
Мамаев двумя словами описал Батракова 1
Бубнов сравнил Батракова с игроками «Реала» и «Баварии» 4
Источник: Sport.es
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Интер Майами Локомотив Месси Лионель Батраков Алексей Мостовой Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1763901386
Да что ж такое. У Мостового и тренерская карьера не задалась, и титул у него сейчас перехватят. Будет потом рассказывать, что играл в 90-е, где все было сложнее и футбол был настоящим, а трава зеленее.
Ответить
"supermax"
1763901667
Испанское издание о звездах российского футбола ..... Альтернативная реальность какая-то
Ответить
VVM1964
1763901730
Да здравствует новый царь - Алексей первый, пришёл на смену Александру !)
Ответить
Красногорск_Фан
1763902731
Челябинский Пеле, Самарский Рональдиньо, Сургутский Зидан. Лучше если он будет именно - русским Батраковым. удачи ему в карьере.
Ответить
  • Читайте нас: 