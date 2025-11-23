В Испании Батракова назвали «Русским царем» и сравнили с Месси

Испанское издание Sport.es опубликовало текст о звездах российского футбола. Больше всего внимания уделено полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

Россиянина назвали «Русским царем» и бомбардиром, который интересен «Барселоне». По мнению издания, Батраков – главная звезда поколения в российском футболе.

Sport.es обращает внимание, что своим самообладанием Батраков напоминает Лионеля Месси, нацеленностью на ворота – Роберта Левандовского.