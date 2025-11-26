Карпин рассказал, как выбирает состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о формировании состава национальной команды.

«Основной состав сборной – понятие растяжимое. В ноябре он может быть один, а в марте – совершенно другой. Травмы, состояние игроков, их форма – всe это разнится даже в сентябре и октябре, в октябре и ноябре.

Если бы все игроки были всегда в идеальном состоянии – примерно понятно, кто был бы основным игроком по своим качествам.

Блоки из клубов? Состав сборной выбирали на осенние игры, опираясь на физическое состояние игроков.

Если какой-то клуб играет 9 ноября, а 12 ноября уже играть за сборную – то футболисты, которые играли 9 ноября, вне зависимости от клубной принадлежности, они 12 ноября, скорее всего, не играют. Чтобы, не дай бог, не получить травму», – объяснил Карпин.