Карпин рассказал, как выбирает состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о формировании состава национальной команды.
«Основной состав сборной – понятие растяжимое. В ноябре он может быть один, а в марте – совершенно другой. Травмы, состояние игроков, их форма – всe это разнится даже в сентябре и октябре, в октябре и ноябре.
Если бы все игроки были всегда в идеальном состоянии – примерно понятно, кто был бы основным игроком по своим качествам.
Блоки из клубов? Состав сборной выбирали на осенние игры, опираясь на физическое состояние игроков.
Если какой-то клуб играет 9 ноября, а 12 ноября уже играть за сборную – то футболисты, которые играли 9 ноября, вне зависимости от клубной принадлежности, они 12 ноября, скорее всего, не играют. Чтобы, не дай бог, не получить травму», – объяснил Карпин.
- В 2025 году сборная России сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- Карпин тренирует команду с июля 2021 года.