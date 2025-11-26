Бабаев прокомментировал наличие болельщика ЦСКА в руководстве «Спартака»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о Сергее Некрасове из «Спартака».

Некрасов стал гендиректором «Спартака» 6 октября. Он сменил Олега Малышева.

В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА.

Ранее Некрасов также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».

– Вы знакомы с новым гендиректором «Спартака»?

– Да, мы знакомы. Пообщались перед матчем, пожелали хорошей игры и без травм. И после встречи поговорили.

– Вы знали, что он болел за ЦСКА?

– А какое это имеет значение, если человек профессионально делает свою работу? Он делает все возможное, чтобы тот клуб, в котором он сейчас трудится, добивался результата.