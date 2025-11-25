Карпин объяснил появление в российском футболе новых талантов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что действующий лимит на легионеров в РПЛ способствовал прогрессу молодых российских футболистов.

Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

«Почему у нас такая плеяда молодых хороших игроков? Больше всего связано с конкуренцией. При нынешнем лимите им надо выгрызать свое место.

Помимо трех мест, которые забронированы за россиянами, остальные места надо выгрызать», – сказал Карпин.