  • Главная
  • Новости
  • Карпин ответил, когда «Динамо» смогло бы бороться за чемпионство

Карпин ответил, когда «Динамо» смогло бы бороться за чемпионство

Сегодня, 18:10
7

Экс-тренер «Динамо» Валерий Карпин считает, что после зимней паузы московская команда была бы способна на большее.

  • Карпин ушел в отставку 17 ноября.
  • Первый круг РПЛ динамовцы завершили на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.

– Когда вы пришли в «Динамо», какую команду, какой набор игроков вы увидели под какую задачу?

– Ну, давайте так. Я не хочу сейчас искать какие-то отговорки, какие-то отмазки. И я уверен, что это «Динамо» может бороться за чемпионство или быть близко к этому.

Опять же, я уверен, что сейчас либо то «Динамо», про которое вы говорите, либо то «Динамо», где будет Тюкавин уже в форме, Гладышев, Чавес, Глебов, Осипенко тот же, Артур тот же, допустим...

То есть та команда, как вы говорите, которая боролась за чемпионство, либо была близко к этому – ну без этих игроков, наверное, трудно себе представить.

Я уверен, что эта команда после зимней паузы, с восстановившимися игроками, набравшими форму, может бороться за более высокие места, 100 %.

Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Комментарии (7)
neim
1764084414
Ах ты рыбина позорная, выкрутился (((. Как же без тебя там все крутилрсь-то, видать спали и видели, когда же карпуша приедет и сделает Динамо чемпионом !
Ответить
Рукаку
1764084787
С Осипенко - да. Жаль, теперь он вряд ли выйдет. Вывод? Не видать Динамо чемпионства. Если серьезно, то шансов нет, даже с Тюкавиным версии 2.0, заряженного бонусами от самого Костина.
Ответить
Феликс Михайлов
1764085654
Два года назад у Динамо был шанс стать чемпионом, следующий шанс будет лет через тридцать.
Ответить
рылы
1764086292
осипенко. ну и угар же. это же примерно денисов из спартага.
Ответить
Чилим.
1764088464
Могло бы бороться, было бы близко- если бы не гр-н Карпин...
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1764089398
При чём тут глебов,и особенно Осипенко? Скамейка им светит,это не Ростов. Взболамутил ребят,сам соскочил,а их то куда теперь позовёшь?
Ответить
