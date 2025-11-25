Карпин ответил, когда «Динамо» смогло бы бороться за чемпионство

Экс-тренер «Динамо» Валерий Карпин считает, что после зимней паузы московская команда была бы способна на большее.

Карпин ушел в отставку 17 ноября.

Первый круг РПЛ динамовцы завершили на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.

– Когда вы пришли в «Динамо», какую команду, какой набор игроков вы увидели под какую задачу?

– Ну, давайте так. Я не хочу сейчас искать какие-то отговорки, какие-то отмазки. И я уверен, что это «Динамо» может бороться за чемпионство или быть близко к этому.

Опять же, я уверен, что сейчас либо то «Динамо», про которое вы говорите, либо то «Динамо», где будет Тюкавин уже в форме, Гладышев, Чавес, Глебов, Осипенко тот же, Артур тот же, допустим...

То есть та команда, как вы говорите, которая боролась за чемпионство, либо была близко к этому – ну без этих игроков, наверное, трудно себе представить.

Я уверен, что эта команда после зимней паузы, с восстановившимися игроками, набравшими форму, может бороться за более высокие места, 100 %.