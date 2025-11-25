Введите ваш ник на сайте
«Спартак» поборется за назначение Риеры

Сегодня, 17:30
11

«Спартак» провел переговоры с «Целе» по поводу приглашения зимой в столичный клуб на пост главного тренера Альберта Риеры.

На встрече со стороны красно-белых были генеральный директор Сергей Некрасов и спортивный директор Франсис Кахигао. Они приехали на прошлой неделе в Словению, чтобы убедить руководство «графов» отпустить Риеру.

Однако «Целе» отказал московскому клубу, подчеркнув, что рассчитывает на испанского специалиста и готовится предложить ему новый контракт на улучшенных условиях.

«Спартак» после отказа словенцев из переговоров не вышел и продолжит общение, как с клубом, так и с представителями Риеры.

  • Срок нынешнего контракта 43-летнего испанского тренера с «Целе» истекает следующим летом. У Риеры есть российский паспорт.
  • Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Вадим Романов. Он занял эту должность 11 ноября после увольнения Деяна Станковича.

Источник: «Ведомости»
Литейный 4 (returned)
1764081965
В свинарне этот тренер быстро станет физруком с надломленной психикой. Гыгыгы
Ответить
Феликс Михайлов
1764083958
Нафига козе баян.
Ответить
Rad Meat
1764084594
Что за желтуха,сказали же отказали две недели назад. Встреч не будет,так как нечего продавать... Имя Спартак можно обсасывать всегда похоже...
Ответить
рылы
1764085015
я не знаю, чего хряки в него так вцепились - но если всё так, как написано, то тренер идиот. его собственная жена загрызёт, если он откажется от предложения лукойла (а оно, понятно, будет щедрым). тренировать какую-то целю за копейки, о которой даже никто не слышал - или спартаг. про который, всё-таки, слышали. и стадион немаленький, не словенского уровня. в любом случае - это повышение, и зарплата в разы выше. не, жена его точно придушит. она уже явно присмотрела себе домик в марбелье. хряки, подкупайте жену! а она всё устроит)
Ответить
