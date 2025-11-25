«Спартак» поборется за назначение Риеры

«Спартак» провел переговоры с «Целе» по поводу приглашения зимой в столичный клуб на пост главного тренера Альберта Риеры.
На встрече со стороны красно-белых были генеральный директор Сергей Некрасов и спортивный директор Франсис Кахигао. Они приехали на прошлой неделе в Словению, чтобы убедить руководство «графов» отпустить Риеру.
Однако «Целе» отказал московскому клубу, подчеркнув, что рассчитывает на испанского специалиста и готовится предложить ему новый контракт на улучшенных условиях.
«Спартак» после отказа словенцев из переговоров не вышел и продолжит общение, как с клубом, так и с представителями Риеры.
- Срок нынешнего контракта 43-летнего испанского тренера с «Целе» истекает следующим летом. У Риеры есть российский паспорт.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Вадим Романов. Он занял эту должность 11 ноября после увольнения Деяна Станковича.
Источник: «Ведомости»