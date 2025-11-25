«Спартак» поборется за назначение Риеры

«Спартак» провел переговоры с «Целе» по поводу приглашения зимой в столичный клуб на пост главного тренера Альберта Риеры.

На встрече со стороны красно-белых были генеральный директор Сергей Некрасов и спортивный директор Франсис Кахигао. Они приехали на прошлой неделе в Словению, чтобы убедить руководство «графов» отпустить Риеру.

Однако «Целе» отказал московскому клубу, подчеркнув, что рассчитывает на испанского специалиста и готовится предложить ему новый контракт на улучшенных условиях.

«Спартак» после отказа словенцев из переговоров не вышел и продолжит общение, как с клубом, так и с представителями Риеры.