Смородская раскритиковала «Спартак» за выбор тренеров: «Просто ужас»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поиске нового главного тренера для «Спартака».

«Нужен талантливый специалист, с опытом. А не какие-то странные люди, которые непонятно где работали. Последние тренеры в «Спартаке» – это просто ужас.

Из российских специалистов мне нравится Карпин. Он очень хороший тренер. Но для него путь в «Спартак» закрыт», – заявила Смородская.