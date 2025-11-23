Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Смородская раскритиковала «Спартак» за выбор тренеров: «Просто ужас»

Смородская раскритиковала «Спартак» за выбор тренеров: «Просто ужас»

Сегодня, 18:50
2

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поиске нового главного тренера для «Спартака».

«Нужен талантливый специалист, с опытом. А не какие-то странные люди, которые непонятно где работали. Последние тренеры в «Спартаке» – это просто ужас.

Из российских специалистов мне нравится Карпин. Он очень хороший тренер. Но для него путь в «Спартак» закрыт», – заявила Смородская.

  • «Спартак» уволил Деяна Станковича 11 ноября, заменив его на Вадима Романова.
  • Ожидается, что зимой у столичной команды будет новый тренер – вероятно, иностранец.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Карпин Валерий Смородская Ольга
рылы
1763913804
ужас-ужас! сразу вспоминается невио скала, который брал еврокубок в качестве тренера, и за что его пригласили в позорный тарасятник за много чемоданов! а чем дело кончилось? а я вам напомню! после увольнения от рылов - данный тренер от стыда, что тренировал такой позор, решил вообще завершить свою карьеру! очень стыдно за тарасятник!!
Ответить
andr45
1763914702
Всё неймется этой околофутбольной сумасшедшей)) Придя на пост Президента, Смородская первым делом отдала распоряжение сократить расходы на туалетную бумагу. С приходом Смородский на президентский пост в «Локомотиве» появилась новая традиция. После каждой игры Ольга Юрьевна заходила в раздевалку и по очереди целовала всех членов команды. За четыре года Смородская сменила шестерых тренеров - Юрия Семина, Юрия Красножана, Владимира Маминова, Жозе Коусейру, Славена Билича и Леонида Кучука. В среднем выходит чаще, чем раз в год)) 
Ответить
