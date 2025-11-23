Смородская раскритиковала «Спартак» за выбор тренеров: «Просто ужас»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поиске нового главного тренера для «Спартака».
«Нужен талантливый специалист, с опытом. А не какие-то странные люди, которые непонятно где работали. Последние тренеры в «Спартаке» – это просто ужас.
Из российских специалистов мне нравится Карпин. Он очень хороший тренер. Но для него путь в «Спартак» закрыт», – заявила Смородская.
- «Спартак» уволил Деяна Станковича 11 ноября, заменив его на Вадима Романова.
- Ожидается, что зимой у столичной команды будет новый тренер – вероятно, иностранец.
Источник: «Спорт-Экспресс»