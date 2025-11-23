Глушенков одним словом описал игру «Зенита» против «Пари НН»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал гостевую победу над «Пари НН» в 16-м туре РПЛ.

Петербуржцы выиграли со счетом 2:0.

Глушенков поучаствовал в обоих голах – сначала забил сам, а потом ассистировал Венделу.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Забили гол, но не улыбнулись. Почему?

– Если взять всю игру, то ее можно оценивать как ужасную. Мы забили гол, потом второй – игра успокоилась.

– Почему ужасная игра?

– Потому что мы создали только два момента, чтобы забить гол. И повезло, что смогли их реализовать.

– Что тренер говорил в перерыве?

– Ругался.