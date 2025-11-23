Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Глушенков одним словом описал игру «Зенита» против «Пари НН»

Глушенков одним словом описал игру «Зенита» против «Пари НН»

Сегодня, 17:49
9

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал гостевую победу над «Пари НН» в 16-м туре РПЛ.

  • Петербуржцы выиграли со счетом 2:0.
  • Глушенков поучаствовал в обоих голах – сначала забил сам, а потом ассистировал Венделу.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Забили гол, но не улыбнулись. Почему?

– Если взять всю игру, то ее можно оценивать как ужасную. Мы забили гол, потом второй – игра успокоилась.

– Почему ужасная игра?

– Потому что мы создали только два момента, чтобы забить гол. И повезло, что смогли их реализовать.

– Что тренер говорил в перерыве?

– Ругался.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Пари НН Глушенков Максим
erybov1965
1763909709
Без Глушенкова «Зениту» будет капец, даже со "сборной Бразилии".
Ответить
Цугундeр
1763910608
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк ссущий в ней дебил, И гордый внук московитян, и н.е.г.р поныне дикой Казах, и друг фавел бразил ..
Ответить
Semenycch
1763911412
Красавчик! Коротко, лаконично, все по делу! Хотя я с ним не совсем согласен!
Ответить
Romeo 123
1763911428
Глушаков молодец, прогресс на табло
Ответить
рылы
1763912242
)))
Ответить
Юбиляр
1763913728
Глушенков одним словом описал игру «Зенита» против «Пари НН» - ПОЗОР! Гыгыгы И тут они сошлись в мнениях с Семаком! Гыгыгы
Ответить
каа
1763913906
Глушенков тот ещё ... За Сборную походил по полю безучастно..берег силы Но вот эмоций, как не было, так и нет
Ответить
