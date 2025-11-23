Глушенков одним словом описал игру «Зенита» против «Пари НН»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал гостевую победу над «Пари НН» в 16-м туре РПЛ.
- Петербуржцы выиграли со счетом 2:0.
- Глушенков поучаствовал в обоих голах – сначала забил сам, а потом ассистировал Венделу.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Забили гол, но не улыбнулись. Почему?
– Если взять всю игру, то ее можно оценивать как ужасную. Мы забили гол, потом второй – игра успокоилась.
– Почему ужасная игра?
– Потому что мы создали только два момента, чтобы забить гол. И повезло, что смогли их реализовать.
– Что тренер говорил в перерыве?
– Ругался.
Источник: «Матч ТВ»