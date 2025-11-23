Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Зенит»: 23 ноября

Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Зенит»: 23 ноября

Сегодня, 14:07
5

Стали известны стартовые составы на матч 16 тура чемпионата России, в котором сыграют «Пари НН» и «Зенит». Игра состоится 23 ноября, начало встречи запланировано на 15:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Вешнер Тичич, Ивлев, Лесовой, Грулев.

Главный тренер: Алексей Шпилевский

«Зенит»: Адамов, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков.

Главный тренер: Сергей Семак

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Пари НН
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1763896837
Опять Соболев. Лусиано в сто раз лучше, это и ежу понятно. Встречу Семака, харкану в рожу!
Ответить
Тинез Розоп
1763898727
Соболев)))…( Княгиня аж брызжет)
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1763899122
В старте ФКГазпромФламенго всего два бесчемоданных россиянина, остальные чемоданные леги; надо искать новых Педро не на пляжах Копакабаны, а в питерских аршавинских дворах
Ответить
Цугундeр
1763900034
))Очередная волжская "битва". Соболев вышел с гранатой в трусах. Чека уже у Серёжи.)
Ответить
