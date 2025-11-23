Стали известны стартовые составы на матч 16 тура чемпионата России, в котором сыграют «Пари НН» и «Зенит». Игра состоится 23 ноября, начало встречи запланировано на 15:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Вешнер Тичич, Ивлев, Лесовой, Грулев.

Главный тренер: Алексей Шпилевский

«Зенит»: Адамов, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков.

Главный тренер: Сергей Семак

