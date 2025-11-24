Орлов двумя словами описал игру «Зенита» против «Пари НН»

Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом».

Петербуржцы победили со счетом 2:0.

Максим Глушенков поучаствовал в обоих голах – сначала забил сам, а потом ассистировал Венделу.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Максим Глушенков после гостевой победы над «Пари НН» назвал игру «Зенита» ужасной. А что не так в его словах? Разве он не прав? Я лично его понимаю. Послушайте, ну это же стоячий футбол какой-то!

Характерный эпизод матча. В первом тайме Вега получает мяч, продвигается вперед и не знает, кому отдать. Луис Энрике прикрыт, а больше никто себя не предлагает! Нет адресатов.

Ну разве это нормально? У тебя должно быть четыре-пять вариантов. А у Веги ни одного. И ему остается только разворачиваться и пасовать назад... Весь темп теряется.

«Зенит» победил благодаря мастерству двух исполнителей – Глушенкова и Луиса Энрике. Сегодня именно они делают разницу. Но какой футбол мы увидели? Где движение? Где командная игра?

Почему болельщики говорят про футболистов «Зенита»: «Да с ними все понятно. Они играть не хотят»? Я сейчас не преувеличиваю. Так в Питере действительно говорят.

Да, Шпилевский грамотно выстроил игру своей команды в обороне. Хозяева все зоны закрыли. Такую защиту можно было вскрыть только за счет быстрых, резких выпадов. Надо было «взрываться», а гости совсем не торопились.

Моя основная претензия заключается в том, что футболисты без мяча не открывались. Нарушен принцип игры: отдал – открылся! У «Зенита» все предсказуемо. Соболев стоит. Только Глушенков способен выскочить, отклеиться от опекуна, предложить себя.

Вендел делает это почему-то через раз. Все как-то лениво, немного вальяжно. Молодец, конечно, что гол забил, но это уже не тот Вендел, которого так любила публика. Почему? У меня сейчас только одно объяснение: команда функционально не готова. И здесь возникают вопросы к Семаку и его штабу.

Ну вы же видели матч «Локомотив» – «Краснодар». Замечательная игра со стороны обеих команд. Какое движение, какая вариативность в атаке, какой высокий темп! «Зенит» может играть на таких скоростях? Сомневаюсь.

И это при том, что в командах Галактионова и Мусаева нет исполнителей уровня Глушенкова и Луиса Энрике. Батраков? Добротный полузащитник, но разницу он не сделал. Был же у него момент в конце встречи, когда он пробил с левой ноги. Не слишком опасно. Нет, Глушенкова я поставлю повыше», – сказал Орлов.