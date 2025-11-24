Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов двумя словами описал игру «Зенита» против «Пари НН»

Сегодня, 16:04
6

Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом».

  • Петербуржцы победили со счетом 2:0.
  • Максим Глушенков поучаствовал в обоих голах – сначала забил сам, а потом ассистировал Венделу.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Максим Глушенков после гостевой победы над «Пари НН» назвал игру «Зенита» ужасной. А что не так в его словах? Разве он не прав? Я лично его понимаю. Послушайте, ну это же стоячий футбол какой-то!

Характерный эпизод матча. В первом тайме Вега получает мяч, продвигается вперед и не знает, кому отдать. Луис Энрике прикрыт, а больше никто себя не предлагает! Нет адресатов.

Ну разве это нормально? У тебя должно быть четыре-пять вариантов. А у Веги ни одного. И ему остается только разворачиваться и пасовать назад... Весь темп теряется.

«Зенит» победил благодаря мастерству двух исполнителей – Глушенкова и Луиса Энрике. Сегодня именно они делают разницу. Но какой футбол мы увидели? Где движение? Где командная игра?

Почему болельщики говорят про футболистов «Зенита»: «Да с ними все понятно. Они играть не хотят»? Я сейчас не преувеличиваю. Так в Питере действительно говорят.

Да, Шпилевский грамотно выстроил игру своей команды в обороне. Хозяева все зоны закрыли. Такую защиту можно было вскрыть только за счет быстрых, резких выпадов. Надо было «взрываться», а гости совсем не торопились.

Моя основная претензия заключается в том, что футболисты без мяча не открывались. Нарушен принцип игры: отдал – открылся! У «Зенита» все предсказуемо. Соболев стоит. Только Глушенков способен выскочить, отклеиться от опекуна, предложить себя.

Вендел делает это почему-то через раз. Все как-то лениво, немного вальяжно. Молодец, конечно, что гол забил, но это уже не тот Вендел, которого так любила публика. Почему? У меня сейчас только одно объяснение: команда функционально не готова. И здесь возникают вопросы к Семаку и его штабу.

Ну вы же видели матч «Локомотив»«Краснодар». Замечательная игра со стороны обеих команд. Какое движение, какая вариативность в атаке, какой высокий темп! «Зенит» может играть на таких скоростях? Сомневаюсь.

И это при том, что в командах Галактионова и Мусаева нет исполнителей уровня Глушенкова и Луиса Энрике. Батраков? Добротный полузащитник, но разницу он не сделал. Был же у него момент в конце встречи, когда он пробил с левой ноги. Не слишком опасно. Нет, Глушенкова я поставлю повыше», – сказал Орлов.

Еще по теме:
Орлов раскритиковал Семака: «Вопросов хватает» 4
Орлов указал на два недостатка в составе ЦСКА 8
Орлов объяснил, почему Андрей Мостовой достоин премии «Джентльмен года» 13
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Пари НН Глушенков Максим Орлов Геннадий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
somn
1763990591
Орлов конечно авторитетный комментатор. Он даже упомянул игру Локо-Быки... Но что-то не вспомнил, что Зенит-то обеим напихал.
Ответить
Галина Бронемясова
1763991594
унылое зрелище. вымучили пару голов стараниями глушенкова - а так провал. сейчас смотрю сбг-шоу, так там прямо говорят, что зенит первый из топ-клубов, которому срочно нужно валить на зимнюю паузу и перестраиваться.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1763992806
Орлов прав. Зенит очень плохо играет. Радует одно, что другие ещё хуже, ну может кроме Быков и Дрезины. Гыгыгы
Ответить
Garrincha58
1763994675
У Зенита нет тренера, а у ПариНН есть куда смотрят боссы Зенита этот семаковский футбол смотреть просто уже давно не возможно
Ответить
Taps
1763995818
Мюллер ещё долго будет держать Семака. Пока самого не уволят.
Ответить
Главные новости
Винисиус огласил Пересу свое решение по будущему в «Реале»
18:06
Фото«Локомотив» объявил о назначении Овчинникова
17:40
Алдонин впервые высказался о страшной болезни
17:31
2
Юран сказал, что для него значит ромбик на футболке «Спартака»
17:17
4
Легионер «Динамо»: «Мне ближе стиль Карпина, чем Гусева»
16:55
2
Швейцарский суд вынес решение по апелляции ЦСКА по делу Влашича
16:47
3
Титов охарактеризовал Симоняна, умершего в 99 лет
16:29
В Испании раскрыли проблемы Хаби Алонсо в «Реале»
16:16
Орлов двумя словами описал игру «Зенита» против «Пари НН»
16:04
6
Реакция Мостового на смерть Симоняна
16:00
Все новости
Все новости
Букмекеры определили явного фаворита РПЛ после 16 туров
17:58
Маргарита Симоньян прокомментировала смерть Никиты Симоняна
17:49
Швейцарский суд вынес решение по апелляции ЦСКА по делу Влашича
16:47
3
Президент РПЛ: «Настало время Лиги чемпионов»
16:38
1
Титов охарактеризовал Симоняна, умершего в 99 лет
16:29
Орлов двумя словами описал игру «Зенита» против «Пари НН»
16:04
6
Реакция Мостового на смерть Симоняна
16:00
Ещенко отреагировал на смерть Симоняна
15:50
Легенда сборной Бразилии отреагировал на смерть Симоняна
15:47
Фото«Спартак» назвал трибуну стадиона в честь Симоняна
15:31
12
«Пари НН» назначил бывшего спортивного директора ЦСКА
15:15
1
Дюков прокомментировал смерть Симоняна
15:00
Орлов раскритиковал Семака: «Вопросов хватает»
14:28
10
Пономарев отреагировал на смерть Симоняна
14:14
ФотоКордоба установил рекорд «Краснодара» в матче с «Локомотивом»
13:59
1
Дзюба повторил достижение Лоськова
13:45
Семин объяснил, в чем прибавил «Спартак» после увольнения Станковича
13:13
6
Определено место прощания с Симоняном
12:51
Российский игрок отказался от зарплаты в 120 миллионов долларов в год: «Не деньги правят всем»
12:26
34
Реакция Карпина на смерть Симоняна
12:21
1
Стало известно, какой несчастный случай стал причиной смерти 99-летнего Симоняна
12:17
7
Видео«Спартак» не разместил информацию о смерти Симоняна на главном билборде стадиона – там крутят рекламу
11:47
20
ФотоСпартаковец стал лучшим игроком матча «Локомотив» – «Краснодар»
11:41
14
Первый комментарий КДК по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
11:27
12
Стадион «Спартака» предложили переименовать
11:17
4
Фанаты «Зенита» не выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна
10:56
20
Заявление «Фратрии» по поводу смерти Симоняна
10:44
4
«Зенит» не упомянул «Спартак» в заявлении о смерти Симоняна
10:37
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 