Игрок, из-за которого поссорились Федун и Галицкий, завершил профессиональную карьеру в 23 года

Полузащитник Иван Репях перешел в Медиалигу. Его профессиональная карьера завершилась в 23 года.

В 2016 году Репях сменил академию «Краснодара» на «Спартак», что стало причиной конфликта Сергея Галицкого и Леонида Федуна, управлявших в то время клубами.

Репях считался большим талантом, из-за чего Галицкий был расстроен уходом игрока и обижен на Федуна. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказывал журналист Алексей Дурново.