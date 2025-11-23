Игрок, из-за которого поссорились Федун и Галицкий, завершил профессиональную карьеру в 23 года

Полузащитник Иван Репях перешел в Медиалигу. Его профессиональная карьера завершилась в 23 года.
В 2016 году Репях сменил академию «Краснодара» на «Спартак», что стало причиной конфликта Сергея Галицкого и Леонида Федуна, управлявших в то время клубами.
Репях считался большим талантом, из-за чего Галицкий был расстроен уходом игрока и обижен на Федуна. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказывал журналист Алексей Дурново.
- Больше всего матчей на профессиональном уровне Репях провел за «Спартак-2» (45 встреч, 7 голов, 9 ассистов).
- 2 матча Иван провел за датский «Вайле».
- Галицкий продолжает владеть «Краснодаром», Федун в футболе больше не работает.
Источник: «Бомбардир»