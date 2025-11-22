Степашин ответил, что изменилось в «Динамо» после отставки Карпина

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился впечатлениями после встречи с футболистами московской команды.

«Никакого давления, мы никого не ругали, просто «мы вместе» – и все. Новый старый тренер, новое видение.

Ну и, насколько я понял, команда немножко раскрепостилась. Я ничего не хочу сказать о Валерии Георгиевиче [Карпине] плохого, упаси Господь, но она немножко раскрепостилась. Этого, может, и не хватало.

Надо, конечно, было на этом психологическом переломе показать команде, что мы просто вместе.

Мы говорили очевидные вещи, но они, наверное, почувствовали, как я видел даже по глазам, что с ними не только болельщики, но и люди, которые любят «Динамо», помогают, содержат», – сказал Степашин.