Орлов указал на два недостатка в составе ЦСКА

Геннадий Орлов порассуждал о проблемах ЦСКА.

– У ЦСКА – хороший тренер, который в одном из первых интервью пообещал усилить прессинг команды. Но у армейцев сейчас явно не хватает футболистов.

Иван Обляков – безусловно, ведущая скрипка, но он же тоже устает. А сейчас будет тур после паузы на игры сборной, и для армейских сборников там была дополнительная нагрузка.

Сколько же им надо сил? Так что ЦСКА не хватает длины скамейки и, конечно, центрального нападающего.

– За счет чего тогда армейцы лидируют в турнирной таблице после первого круга?

– Они лучшие из худших. У нас в РПЛ сейчас нет команды, которая соответствовала бы европейскому уровню. Все команды – с большими изъянами.