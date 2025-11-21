Орлов указал на два недостатка в составе ЦСКА

Геннадий Орлов порассуждал о проблемах ЦСКА.
– У ЦСКА – хороший тренер, который в одном из первых интервью пообещал усилить прессинг команды. Но у армейцев сейчас явно не хватает футболистов.
Иван Обляков – безусловно, ведущая скрипка, но он же тоже устает. А сейчас будет тур после паузы на игры сборной, и для армейских сборников там была дополнительная нагрузка.
Сколько же им надо сил? Так что ЦСКА не хватает длины скамейки и, конечно, центрального нападающего.
– За счет чего тогда армейцы лидируют в турнирной таблице после первого круга?
– Они лучшие из худших. У нас в РПЛ сейчас нет команды, которая соответствовала бы европейскому уровню. Все команды – с большими изъянами.
- ЦСКА делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром». У обеих команд по 33 очка в 15 турах.
- Следующий соперник армейцев – «Спартак» (22 ноября, 16:45 мск).
Источник: «РБ Спорт»