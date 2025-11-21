Орлов объяснил, почему Андрей Мостовой достоин премии «Джентльмен года»

Геннадий Орлов считает, что вингер «Зенита» Андрей Мостовой заслуженно признан «Джентльменом года»-2025.
«Замечательно, что Мостовой получил премию «Джентльмен года». Красивая церемония, шьют фрак. Он мужественно проявил себя в поединке с бандитами.
Мостовой – игрок основного состава, иногда не появляется на поле, но парень хороший, достоин награды», – сказал Орлов.
- Мостовой опередил в голосовании вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и форварда «Динамо Мх» Гамида Агаларова.
- К этому решению возникли вопросы, поскольку в мае во время матча легенд «Зенита» Андрей пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
- Он скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».
- Позднее Мостовой извинился за произошедшее: «Эмоции захлестнули».
Источник: Радио «Зенит»