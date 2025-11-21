Орлов объяснил, почему Андрей Мостовой достоин премии «Джентльмен года»

Геннадий Орлов считает, что вингер «Зенита» Андрей Мостовой заслуженно признан «Джентльменом года»-2025.

«Замечательно, что Мостовой получил премию «Джентльмен года». Красивая церемония, шьют фрак. Он мужественно проявил себя в поединке с бандитами.

Мостовой – игрок основного состава, иногда не появляется на поле, но парень хороший, достоин награды», – сказал Орлов.