  Орлов объяснил, почему Андрей Мостовой достоин премии «Джентльмен года»

Орлов объяснил, почему Андрей Мостовой достоин премии «Джентльмен года»

Сегодня, 17:05
6

Геннадий Орлов считает, что вингер «Зенита» Андрей Мостовой заслуженно признан «Джентльменом года»-2025.

«Замечательно, что Мостовой получил премию «Джентльмен года». Красивая церемония, шьют фрак. Он мужественно проявил себя в поединке с бандитами.

Мостовой – игрок основного состава, иногда не появляется на поле, но парень хороший, достоин награды», – сказал Орлов.

  • Мостовой опередил в голосовании вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и форварда «Динамо Мх» Гамида Агаларова.
  • К этому решению возникли вопросы, поскольку в мае во время матча легенд «Зенита» Андрей пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
  • Он скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».
  • Позднее Мостовой извинился за произошедшее: «Эмоции захлестнули».

Орлов – Карпину: «Если деньги на первом месте, то ничего не добьешься»
Орлов обвинил Соболева в спаде другого игрока «Зенита» 4
Орлов объяснил падение результатов «Зенита»: «В этом я вижу все проблемы» 1
Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1763735053
"Хороший парень".КЛАСС!!!
Ответить
Мордаванин
1763735098
мало нам бубнова( и деда схарькова заклинило
Ответить
Skull_Boy
1763736012
Он мужественно проявил себя в поединке с бандитами, т.е. бегство это теперь мужество
Ответить
...уефан
1763736242
...шухер, держите дедов шифер!)...
Ответить
bset
1763736600
Лучше бы дали награду тому, кто скандирует "Зенит - позор российского футбола"
Ответить
erybov1965
1763737674
Изначально слово «джентльмен» означало мужчину благородного происхождения, но потом так стали называть образованного и воспитанного мужчину, почтенного и уравновешенного.Я понимаю,что футболист, должен соответствовать этому образу. И при чем тут Мостовой, хороших парней много. Мужественно проявить себя с бандитами — это дать им отпор, а не убежать от них. Я понимаю, что сейчас, возможно, другие принципы и понятия, но ведь Орлова нельзя никак отнести к сегодняшнему поколению.
Ответить
