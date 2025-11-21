Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов – Карпину: «Если деньги на первом месте, то ничего не добьешься»

Орлов – Карпину: «Если деньги на первом месте, то ничего не добьешься»

Сегодня, 16:16
7

Геннадий Орлов заподозрил в алчности главного тренера сборной России Валерия Карпина.

– Зачем они сделали совмещение со сборной! Это настолько нелогично. К вопросу о менеджерах. О чем они думали?

Сами себя подставили. И тот же Карпин сам – зачем он согласился?

– Я думаю, не в последнюю очередь по финансовой мотивации, в конце концов.

– Наверное, в первую очередь. Но учтите: если деньги на первом месте, то ты ничего не добьешься. Должна идея быть и стремление соответствовать своим принципам.

– Хотя вроде бы не очень верится, что Карпин только о деньгах думает. Он все-таки уходил из «Ростова» только в сборную, был момент до отстранения. И еще были эпизоды, когда он отказывался.

– Здесь тоже деньги. Там губернатор поменялся, и перестали платить. В общем, не будем углубляться в эту тему.

  • Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября.
  • Сообщалось, что он ушел в отставку по четырем причинам.

Еще по теме:
Орлов обвинил Соболева в спаде другого игрока «Зенита» 3
Орлов объяснил падение результатов «Зенита»: «В этом я вижу все проблемы»
Орлов назвал «самого реального» претендента на чемпионство в РПЛ
Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1763736766
Орлов готов ради идеи от пенсии отказаться))
Ответить
k611
1763737055
Если бы совсем жадным, то в Динамо бы ждал когда его в отставку отправят, чтобы получить неустойку. А на деле он сам ушёл, значит не такой уж и жадный.
Ответить
Феликс Михайлов
1763737231
Деньги это зло, но ещё большее зло - когда их нет.
Ответить
erybov1965
1763737904
Сейчас, по-моему, у наших всех, причастных к футболу и не только, на первом плане деньги, и это уже не удивительно, а многими даже приветствуется.
Ответить
MaxRnD
1763737934
Валера простил Динамо треть ЛЯРДА рублей и он после этого алчный ? Орлов решил сегодня в одном интервью все рекорды по скудоумию побить или просто таблетки потерял ?
Ответить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
7
Мостовой рассказал, как относится к шуткам Карпина: «Тут два варианта»
18:00
Шунин прошел стажировку в клубе из топ-5 РПЛ
17:51
Бубнов заявил о расколе в «Спартаке»
17:41
Российский футболист расторг контракт с «Сериком»
17:31
Стало известно, сыграют ли Мойзес и Алвес со «Спартаком»
17:17
1
Орлов объяснил, почему Андрей Мостовой достоин премии «Джентльмен года»
17:05
6
ФотоФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие одного игрока
16:56
Флик ответил, нужен ли ему Месси в «Барселоне»
16:29
1
Орлов – Карпину: «Если деньги на первом месте, то ничего не добьешься»
16:16
7
Все новости
Все новости
Стало известно, сыграют ли Мойзес и Алвес со «Спартаком»
17:17
1
Орлов объяснил, почему Андрей Мостовой достоин премии «Джентльмен года»
17:05
6
Аленичев – о новом тренере «Спартака»: «Его бросили в открытый огонь»
16:46
4
Орлов – Карпину: «Если деньги на первом месте, то ничего не добьешься»
16:16
7
Прогноз Сычева на дерби «Спартак» – ЦСКА
15:57
Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита»: «Даже не утопическая, а провальная»
15:45
2
«Был в шоке»: Мостовой вспомнил, как его обманом отчислили из академии ЦСКА
15:30
Бубнов – о словах Карпина, что он бьется за родину: «У тебя родина – Эстония»
15:22
5
Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»
15:15
1
Орлов обвинил Соболева в спаде другого игрока «Зенита»
15:00
4
Максименко прокомментировал критику в свой адрес
14:51
2
Радимов рассказал об ожиданиях от работы Гусева в «Динамо»
14:42
Черданцев удивлен интересом «Спартака» к экс-тренеру «Барселоны»
14:28
1
Орлов объяснил падение результатов «Зенита»: «В этом я вижу все проблемы»
14:14
3
Экс-спартаковец Ивелин Попов анонсировал завершение карьеры
13:45
Семин сделал прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА
13:28
3
Мостовой извинился за свой поступок перед фанатами «Спартака»: «Эмоции захлестнули»
13:16
15
Максименко – о матче с ЦСКА: «Время возвращать долги»
13:09
8
Мостовой поделился подробностями своего похищения: «Очнулся, когда пытались затащить в машину»
12:51
4
Погребняк восхитился 19-летним игроком «Зенита»: «Вижу его в европейских грандах»
12:38
1
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 22 ноября 2025
12:36
Где смотреть матч «Спартак» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 22 ноября 2025
12:34
Где смотреть матч «Оренбург» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 22 ноября 2025
12:32
Черданцев назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА
12:27
6
Агент Солари высказался о возможном уходе игрока из «Спартака»
12:12
5
Бубнов обозначил главную проблему «Зенита»
11:54
6
Давыдов назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА: «Кто выиграет, тот и будет бороться за чемпионство»
11:40
2
Альба отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
11:33
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 