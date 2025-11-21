Орлов – Карпину: «Если деньги на первом месте, то ничего не добьешься»

Геннадий Орлов заподозрил в алчности главного тренера сборной России Валерия Карпина.

– Зачем они сделали совмещение со сборной! Это настолько нелогично. К вопросу о менеджерах. О чем они думали?

Сами себя подставили. И тот же Карпин сам – зачем он согласился?

– Я думаю, не в последнюю очередь по финансовой мотивации, в конце концов.

– Наверное, в первую очередь. Но учтите: если деньги на первом месте, то ты ничего не добьешься. Должна идея быть и стремление соответствовать своим принципам.

– Хотя вроде бы не очень верится, что Карпин только о деньгах думает. Он все-таки уходил из «Ростова» только в сборную, был момент до отстранения. И еще были эпизоды, когда он отказывался.

– Здесь тоже деньги. Там губернатор поменялся, и перестали платить. В общем, не будем углубляться в эту тему.