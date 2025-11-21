Введите ваш ник на сайте
  Бубнов – о словах Карпина, что он бьется за родину: «У тебя родина – Эстония»

Бубнов – о словах Карпина, что он бьется за родину: «У тебя родина – Эстония»

Сегодня, 15:22
1

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал недавние реплики главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Нобель, сейчас Карпин договорился знаешь до чего? Что приоритет у него всегда был в сборной, а «Динамо» просто попросило, и он одолжение сделал. Потом сейчас заговорил, что, мол, как я могу сборную бросить, когда еe нужно подготовить, когда нам разрешат играть…

Я о родине думаю. О родине заговорил! У него три родины! Тройное гражданство. Но тем не менее самое, говорит, что меня сподвигло, это я соскучился по семье, дочке, жене. Ну, соскучился, иди, у тебя бабла уже полно. За какую родину ты бьeшься? У тебя родина – Эстония», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Россияне на прошлой неделе уступили дома Чили со счетом 0:2.
  • Это их 1-е поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Еще по теме:
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Эстония. Премиум Лига Россия Карпин Валерий Бубнов Александр
