Радимов рассказал об ожиданиях от работы Гусева в «Динамо»

Владислав Радимов порассуждал о том, какой путь выберет исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев.
«Гусев был в тренерском штабе Карпина, насколько я понимаю, первым помощником, он и Сергей Паршивлюк.
Если Гусев сейчас все кардинально изменит, то тогда он, получается, был не согласен с тем, что делал Карпин.
А если ты будешь продолжать, как Валерий Георгиевич, играть в постоянный прессинг и где‑то будет не хватать в обороне, то можно не добиться результата и не остаться на должности», – сказал Радимов.
- Гусев уже был и.о. главного тренера «Динамо» в мае после увольнения Марцела Лички.
- Тогда под его руководством москвичи одержали три победы и потерпели одно поражение.
- Соперники столичной команды до конца года – «Динамо Мх» (23 ноября), «Ахмат» (30 ноября) и «Спартак» (6 декабря) в РПЛ, а также «Зенит» (27 ноября) в FONBET Кубке России.
Источник: «Матч ТВ»