Радимов рассказал об ожиданиях от работы Гусева в «Динамо»

Владислав Радимов порассуждал о том, какой путь выберет исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев.

«Гусев был в тренерском штабе Карпина, насколько я понимаю, первым помощником, он и Сергей Паршивлюк.

Если Гусев сейчас все кардинально изменит, то тогда он, получается, был не согласен с тем, что делал Карпин.

А если ты будешь продолжать, как Валерий Георгиевич, играть в постоянный прессинг и где‑то будет не хватать в обороне, то можно не добиться результата и не остаться на должности», – сказал Радимов.