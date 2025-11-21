Самый дорогой футболист «Челси» не сыграет с «Барселоной» и «Арсеналом» из-за бытовой травмы

Полузащитник «Челси» Коул Палмер не вернется в строй перед важными матчами.
Он не играл с 20 сентября из-за травмы паха. Ожидалось его возвращение на поле после ноябрьской международной паузы.
Однако Палмер получил еще одно повреждение – сильный ушиб пальца ноги с подозрением на перелом. Футболист травмировался дома.
«К сожалению, с ним произошел несчастный случай. Ничего серьезного, но в ближайшую неделю он точно не вернется.
Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой. Такое случается», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
- Палмер точно пропустит матчи с «Бернли» (22 ноября), «Барселоной» (25 ноября) и «Арсеналом» (30 ноября).
- Коул – самый дорогой игрок «Челси» с рыночной стоимостью 120 млн евро.
Источник: BBC