Самый дорогой футболист «Челси» не сыграет с «Барселоной» и «Арсеналом» из-за бытовой травмы

Полузащитник «Челси» Коул Палмер не вернется в строй перед важными матчами.

Он не играл с 20 сентября из-за травмы паха. Ожидалось его возвращение на поле после ноябрьской международной паузы.

Однако Палмер получил еще одно повреждение – сильный ушиб пальца ноги с подозрением на перелом. Футболист травмировался дома.

«К сожалению, с ним произошел несчастный случай. Ничего серьезного, но в ближайшую неделю он точно не вернется.

Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой. Такое случается», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.