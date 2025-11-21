Бубнов – о новом гендиректоре «Локомотива»: «Это бабки, инвестиции»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что назначение Бориса Ротенберга на пост генерального директора «Локомотива» принесет клубу дополнительные деньги.

Ранее Ротенберг занимал в «Локо» должность директора департамента развития молодeжного футбола.

На посту гендиректора он сменил Владимира Леонченко.

«Локомотив» завершил 1-й круг РПЛ на 4-м месте с 3-очковым отставанием от лидеров.

«Что такое Ротенберг? Ротенберг – это бабки, инвестиции. Сейчас в «Локомотив» придут большие деньги. А у них проблема.

Ну, он в структуре клуба побыл, говорит: «Я всe знаю, всe сделаю». Может быть, он знает там что-то, но наверняка он не сильнее Леонченко. Но сейчас важно с Ротенбергом, чтобы деньги пришли, потому что можно трансферы хорошие провернуть.

Я скажу так – хуже не будет», – заявил Бубнов.