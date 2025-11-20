Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Новый тренер «Спартака» одним словом описал работу со Станковичем

Новый тренер «Спартака» одним словом описал работу со Станковичем

Сегодня, 15:30
2

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов позитивно отозвался о Деяне Станковиче.

«Что дал Станкович «Спартаку» и мне? Деян как футболист провел большую карьеру, много титулов, игр на высоком уровне. Он делился своим опытом, как готовиться к матчам, как себя чувствовать, какие-то тактические моменты я у него почерпнул.

Плюс взаимодействие между нами было достаточно интересным. Думаю, что определенный след он оставил.

Все происходило так, как обычно происходит [при уходе]. Ситуация развивалась определенным образом, мы были готовы к любому развитию событий. Случилось так, как случилось. Это футбол. Каждый этап так начинается и заканчивается.

Поэтому мы приняли это решение, быстро перестроились, понимали, что времени на раскачку нет, начали подготовку к следующему этапу», – сказал Романов.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1763645217
Физрук физрука видит издалека. Гыгыгы
Ответить
Цугундeр
1763649323
) Вадик. Понятно. Всё будет по прежнему. И это весело и задорно.))
Ответить
