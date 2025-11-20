Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Илья Мэддисон – о дочери Карпина: «Красивая была девушка, а что произошло»

Илья Мэддисон – о дочери Карпина: «Красивая была девушка, а что произошло»

Сегодня, 14:50
4

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон оценил внешность 24-летней дочери Валерия Карпина.

  • Валерия – дочь Карпина от 1-й жены Светланы.
  • Девушка существенно нарастила мышечную массу благодаря тренировкам в зале.

«Гнал я на Валерия Карпина. Сейчас его уволили из «Динамо». Я надеюсь, что он больше времени будет с семьей проводить.

Не хочу касаться личного, но... Помните мою концепцию про «удар отчима»? Когда батя не следит за дочерью, она там татухи набивает, придурью какой-то занимается.

Вот на Спортсе“ можете найти материал про дочь Карпина и качалку. Красивая была девушка, а что произошло...

Это, мне кажется, из-за того, что Карпин очень занятой человек. Может, сейчас как-то все это изменится в лучшую сторону. Желаю ему удачи.

Я на негативе был относительно его, но передумал. Пусть у него все будет хорошо, у его семьи – тоже», – сказал Мэддисон.

Еще по теме:
Преемник Карпина в «Динамо» – об увольнении тренера: «Это законы, которые давно написаны в футболе»
«Кого вы берете?»: Черданцев – о решении «Динамо» назначить Карпина 4
Реакция Губерниева на нового тренера «Динамо» 3
Источник: телеграм-канал Ильи Мэддисона
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1763642351
Не умрёт своей смертью герой клавиатурный.
Ответить
send.ipi-sms'
1763645772
Чертила этот поц... Илья Мэддисон , настоящее имя — Илья Сергеевич Давыдов — российский видеоблогер, летсплейщик, обозреватель, стример, разработчик компьютерных игр, телеведущий и стендап-комик. В июне 2022 года, Мэддисон выразил желание съездить на Донбасс.После начала мобилизации уехал из России в Сербию, при этом заявив: «остаюсь патриотом и поддерживаю русских ребят. Душой я с вами, но телом нахожусь в братской Сербии». 21 ноября в своём телеграм-канале Мэддисон объявил, что вынужден покинуть Сербию из-за конфликта с фанатами футбольного клуба «Црвена Звезда». Причиной конфликта стало высказывание блогера на стриме семилетней давности , в котором тот сравнил сербов с цыганами, а их национальный напиток ракию — с «испражнениями осла». В ноябре 2022 года Мэддисон вернулся в Россию.В сентябре 2024 года записал видеофрагмент, в котором было видно, что стример перебрался в США. Позже стало известно, что он перебрался в Штаты через мексикано-американскую границу.
Ответить
BRO_football
1763646043
Мэддисон на самом деле всегда был по мальчикам, поэтому ему не понравилась дочь Карпина
Ответить
опус 2
1763648747
Зачем ты в личное лезешь !Чёрт !
Ответить
Главные новости
Бубнов – о том, что Мостовому не предлагают тренировать: «Он чуть ли не в петлю лезет»
17:08
3
Экс-игрок «Реала» и «Ливерпуля» отказался возглавить «Динамо»
16:55
1
Трамп охарактеризовал Роналду после личной встречи в Белом доме
16:44
«Локомотив» сделал предложение Овчинникову
16:29
2
Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой стал «Джентльменом года»
16:08
24
Бубнов – о Карпине в «Спартаке»: «Федун обалдел, когда провел аудит по трансферам»
15:58
2
Фото Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026
15:40
6
Новый тренер «Спартака» одним словом описал работу со Станковичем
15:30
2
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
15:15
2
Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»
15:00
Все новости
Все новости
СпецпроектКто играл вместе с Дзагоевым и Акинфеевым? Пройдите тест от «Бомбардира»
17:45
7
Погребняк назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА
17:38
Бубнов предложил тренера сборной России вместо Карпина
16:14
1
Бубнов – о Карпине в «Спартаке»: «Федун обалдел, когда провел аудит по трансферам»
15:58
2
Новый тренер «Спартака» одним словом описал работу со Станковичем
15:30
2
Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»
15:00
ФотоИлья Мэддисон – о дочери Карпина: «Красивая была девушка, а что произошло»
14:50
4
Головин сравнил популярность ЦСКА и «Спартака»
14:42
2
Молодежная сборная России может вернуться в международные турниры в 2026 году
14:14
4
Быстров сказал, как Соболеву выйти на новый уровень в «Зените»
13:59
3
Игрок «Ахмата» охарактеризовал Черчесова одним прилагательным
13:29
Преемник Карпина в «Динамо» – об увольнении тренера: «Это законы, которые давно написаны в футболе»
13:15
Мамаев двумя словами описал Батракова
12:40
1
6 игроков «Спартака» пропустили тренировку перед дерби с ЦСКА
12:27
3
Где смотреть матч «Акрон» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 21 ноября 2025
12:23
Арбитры на «Спартак» – ЦСКА и другие матчи 16-го тура РПЛ
12:16
18
Касинтура: «Вопрос: почему другие клубы не пытались пригласить Черчесова?»
12:06
2
Ещенко поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА
11:46
Вратарь «Сочи» рассказал, почему на него злился Аршавин
11:33
2
Пименов одним прилагательным описал решение «Локо» продлить контракт с Галактионовым
11:19
1
Названы комментаторы на дерби «Спартак» – ЦСКА
11:02
10
Стало известно, сколько квартир у Кокорина в Москве
10:53
13
«Зенит» обозначил стоимость Педро, которого ждут в Бразилии
10:44
4
Калинин: «Футболисты, рассказывающие, что тратят 100 тысяч рублей в месяц, говорят неправду»
10:25
Бубнов назвал тренера РПЛ, который должен быть на небесах
10:05
2
«Кого вы берете?»: Черданцев – о решении «Динамо» назначить Карпина
09:25
4
Григорян посоветовал «Динамо» тренера вместо Карпина
09:19
2
Гришин определил лучшего форварда РПЛ
09:12
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 