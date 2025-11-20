Илья Мэддисон – о дочери Карпина: «Красивая была девушка, а что произошло»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон оценил внешность 24-летней дочери Валерия Карпина.

Валерия – дочь Карпина от 1-й жены Светланы.

Девушка существенно нарастила мышечную массу благодаря тренировкам в зале.

«Гнал я на Валерия Карпина. Сейчас его уволили из «Динамо». Я надеюсь, что он больше времени будет с семьей проводить.

Не хочу касаться личного, но... Помните мою концепцию про «удар отчима»? Когда батя не следит за дочерью, она там татухи набивает, придурью какой-то занимается.

Вот на Спортсе“ можете найти материал про дочь Карпина и качалку. Красивая была девушка, а что произошло...

Это, мне кажется, из-за того, что Карпин очень занятой человек. Может, сейчас как-то все это изменится в лучшую сторону. Желаю ему удачи.

Я на негативе был относительно его, но передумал. Пусть у него все будет хорошо, у его семьи – тоже», – сказал Мэддисон.