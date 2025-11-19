Введите ваш ник на сайте
Игрока ЦСКА арестовали в четвертый раз за полтора года

Сегодня, 15:16
1

Бывший нападающий ЦСКА Жо арестован в четвертый раз за последние полтора года.

К нему вновь применили эту меру пресечения за неуплату алиментов.

На этот раз Жо арестовали в районе Пляж Барра в Рио-де-Жанейро. Первый семейный суд района Жакарепагуа вынес постановление об аресте, установив, что Жо задолжал алименты на одного из своих детей на 12 месяцев. Игрока доставили в 16-й полицейский участок в Барра-да-Тижука.

Ранее Жо уже арестовывали в разных регионах Бразилии 6 мая и 18 декабря 2024 года, а также 12 июня 2025-го. Все аресты были связаны с неуплатой алиментов на разных детей экс-нападающего. Ранее он выходил на свободу после выплаты долга.

  • 38-летний Жо завершил карьеру в августе этого года.
  • Он играл за ЦСКА в 2006–2008 годах.

Источник: Metropoles
Россия. Премьер-лига ЦСКА Жо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1763564722
Пишите бывшего игрока. В заблуждение людей вводите...
Ответить
