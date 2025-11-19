Игрока ЦСКА арестовали в четвертый раз за полтора года

Бывший нападающий ЦСКА Жо арестован в четвертый раз за последние полтора года.

К нему вновь применили эту меру пресечения за неуплату алиментов.

На этот раз Жо арестовали в районе Пляж Барра в Рио-де-Жанейро. Первый семейный суд района Жакарепагуа вынес постановление об аресте, установив, что Жо задолжал алименты на одного из своих детей на 12 месяцев. Игрока доставили в 16-й полицейский участок в Барра-да-Тижука.

Ранее Жо уже арестовывали в разных регионах Бразилии 6 мая и 18 декабря 2024 года, а также 12 июня 2025-го. Все аресты были связаны с неуплатой алиментов на разных детей экс-нападающего. Ранее он выходил на свободу после выплаты долга.