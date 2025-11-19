Игрок «Спартака» вспомнил, как ему снесло крышу из-за денег

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев вспомнил свой переход в «Урал».

«У меня такой скачок произошел, когда я из Второй лиги перешел в «Урал», у меня крышу снесло. Месяца два-три, наверное, я кучу вещей покупал, кроссовок и прочего. А потом просто как-то одумался, понял, что так делать нельзя, начал откладывать.

Как с этим справиться, мне кажется, зависит от воспитания. Ты должен понимать, что все равно у тебя что-то должно быть на будущее, так как футбольная карьера не такая долгая. Есть много игроков, которые после такого скачка могли закончить карьеру», – сказал Дмитриев.