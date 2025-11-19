Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игрок «Спартака» вспомнил, как ему снесло крышу из-за денег

Сегодня, 11:15
1

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев вспомнил свой переход в «Урал».

«У меня такой скачок произошел, когда я из Второй лиги перешел в «Урал», у меня крышу снесло. Месяца два-три, наверное, я кучу вещей покупал, кроссовок и прочего. А потом просто как-то одумался, понял, что так делать нельзя, начал откладывать.

Как с этим справиться, мне кажется, зависит от воспитания. Ты должен понимать, что все равно у тебя что-то должно быть на будущее, так как футбольная карьера не такая долгая. Есть много игроков, которые после такого скачка могли закончить карьеру», – сказал Дмитриев.

  • Дмитриев провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак».
  • На счету 21-летнего россиянина 1 гол и 6 результативных передач.

Еще по теме:
Хави ответил на предложение «Спартака»
«Спартаку» посоветовали назначить Карпина: «Если хотят упасть на 10-е место» 1
«Спартак» вступил в переговоры с хорватским тренером 6
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Дмитриев Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1763540545
...главное, что бы сейчас у тебя крыша на месте была!...
Ответить
Главные новости
«Локомотив» принял решение по Галактионову
13:40
ФотоГенич показал памятник на могиле Василия Уткина
13:08
«Все за голову схватились»: Бубнова удивили слова Карпина про «Динамо»
12:51
6
Реакция Быстрова на выход Кюрасао на ЧМ-2026
12:29
3
Пономарев – о Карпине: «Бывают тренеры, которые ни черта не соображают»
12:20
2
Генич описал нового тренера «Спартака» – он учился с ним в одном классе
11:57
2
Черчесов ответил, сколько лет еще будет играть Дзюба
11:43
Фото«Зенит» поздравил Адвоката с выходом на ЧМ-2026
11:19
5
Хави ответил на предложение «Спартака»
10:45
6
Бубнов двумя словами описал уход Карпина из «Динамо»
10:33
3
Все новости
Все новости
Агент Нино высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»
13:54
В Бразилии арестовали бывшего форварда ЦСКА
13:21
Гранат посоветовал «Динамо» вернуть бывшего тренера: «При нем команда прогрессировала»
12:39
«Спартак» объявил о перестановках в клубе
12:11
1
Генич описал нового тренера «Спартака» – он учился с ним в одном классе
11:57
2
Черчесов ответил, сколько лет еще будет играть Дзюба
11:43
Канчельскис сказал, какой тренер нужен «Динамо»
11:30
Игрок «Спартака» вспомнил, как ему снесло крышу из-за денег
11:15
1
Червиченко предположил, какой клуб может возглавить Карпин
10:57
3
Хави ответил на предложение «Спартака»
10:45
5
Бубнов двумя словами описал уход Карпина из «Динамо»
10:33
3
«Спартаку» посоветовали назначить Карпина: «Если хотят упасть на 10-е место»
10:27
2
«Спартак» вступил в переговоры с хорватским тренером
09:55
14
Семин поделился подробностями встречи с Дегтяревым
09:42
«Динамо» убеждает иностранного тренера возглавить команду
09:32
2
ЦСКА включился в борьбу за форварда «Зенита»
09:23
8
Гусев продолжит возглавлять «Динамо» весной, но при одном условии
01:05
11
Защитник ЦСКА травмировался перед дерби со «Спартаком»
00:34
1
Участник Лиги Европы хочет арендовать Соболева
00:18
Реакция Канчельскиса на уход Карпина из «Динамо»
00:12
1
«Зенит» может зимой лишиться основного защитника
Вчера, 23:57
Тихонов в ярости из-за поражения России от Чили: «Надо РФС разогнать к чертям, а футболистам платить три копейки»
Вчера, 23:47
11
Селюк: «После Карпина в «Динамо» осталось много мусора»
Вчера, 23:35
5
Тимощук разгонялся до 305 км/ч: «Нам всем хочется погонять»
Вчера, 23:23
5
Агент Божовича ответил, готов ли тренер вернуться в «Динамо»
Вчера, 23:11
1
В РФС прокомментировали новость об альтернативном ЧМ-2026
Вчера, 23:00
2
Червиченко: «Если через неделю Карпин появится в «Спартаке», я буду сильно хохотать»
Вчера, 22:40
15
В «Ахмате» отреагировали на интерес «Спартака» и «Динамо» к Черчесову
Вчера, 22:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 