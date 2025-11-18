Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев наехал на комментатора «Матч ТВ»: «Ты думаешь, что я буду молчать?»

Талалаев наехал на комментатора «Матч ТВ»: «Ты думаешь, что я буду молчать?»

Сегодня, 16:20
9

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев раскрыл подробности конфликта с комментатором «Матч ТВ» Александром Неценко.

  • Тренер был недоволен словами комментатора в августовском матче с «Локомотивом» (1:1).
  • Неценко назвал игру «равной».
  • Талалаев с матами ворвался в прямой эфир: «Равная игра, ***? Спроси у него! Скажи, я спрашиваю, ***!».

«Вы думаете, что я во время матча услышал то, что говорил Неценко? Это персонаж, которого я вычеркнул из своего общения, хотя у нас были очень хорошие отношения.

До матча с «Локомотивом» он комментировал игру с «Крыльями». В конце матча он сказал, что игра была равная.

Это он оценил игру, где «Балтика» 20 раз пробила по воротам, где заслуженный 38-летний вратарь «Крыльев», которого я уважаю, сказал: «Мы сегодня отскочили».

Ему дали статуэтку лучшего игрока матча. А итог репортажа был во фразе этого человека: «Была равная игра». Мы два раза попали в штангу и перекладину.

Если у тебя есть зуб, ты его реализуешь, пользуясь своим положением, иди ко мне и скажи что-то тогда. Но ты делаешь это в прямом эфире на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги моих игроков и моего клуба. Ты думаешь, что я буду молчать?

Кто определяет нормы поведения? Почему я не могу себе позволить публично ответить ему так?

Я разговаривал с человеком, который назначает комментаторов на матчи. Если нет прогресса у человека в комментаторстве – на мой взгляд – то зачем давать это делать? Тем более несколько игр подряд на «Балтику», – объяснил свое поведение Талалаев.

Еще по теме:
Талалаев – об экс-инвесторе «Химок» Садыгове: «Он вас уговорит продать родную мать» 1
Талалаев назвал лучшего игрока РПЛ 2
Тарасов определил лучшего тренера первого круга РПЛ 2
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1763472529
Правильно Викторович, санными тряпками инвалидов этих
Ответить
АЛЕКС 58
1763473184
А комментаторы почти не смотрят игру. Они между собой лясы точат,вспоминают старые игры,делают прогнозы....общаются в прямом эфире
Ответить
subbotaspartak
1763473587
Игра заканчивается мирным исходом или боевой ничьей, это зависит от настроения комментатора........Шутка из СССР
Ответить
sochi-2013
1763474351
Поймал звезду Талалай.
Ответить
zra78
1763475103
Опять быдло вылезло...
Ответить
Мордаванин
1763475369
последнее бешенство). дальше матчтв
Ответить
Garrincha58
1763475567
Неценко не комментатор он просто птичка говорун его остановить не возможно,получив микрофон он наговорится не может, как буд-то месяц молчал и вот дорвался
Ответить
...короче
1763476154
...Андрюшу пёрло по-взрослому!...
Ответить
Главные новости
Прогноз Быстрова на дерби «Спартак» – ЦСКА
18:35
1
ФотоБензема составил команду мечты
18:27
Мостовой сказал, за какого тренера должны сражаться «Спартак» и «Динамо»
17:56
4
Стало известно, какие тренеры обсуждали с министром Дегтяревым революционные изменения в российском футболе
17:42
7
«Манчестер Сити» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Реала»
17:17
Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?»
17:05
2
Генич спрогнозировал результат дерби «Спартак» – ЦСКА
16:56
4
Кисляк объяснил, почему не спешит покидать ЦСКА
16:47
3
В «Динамо» определили, сколько матчей командой будет руководить Гусев
16:36
2
Талалаев наехал на комментатора «Матч ТВ»: «Ты думаешь, что я буду молчать?»
16:20
9
Все новости
Все новости
Молодежная сборная России выиграла Кубок Манаса
18:18
2
Быстров назвал лидеров ЦСКА: «Тащат на своем горбу»
17:25
1
Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?»
17:05
2
Генич спрогнозировал результат дерби «Спартак» – ЦСКА
16:56
4
Кисляк объяснил, почему не спешит покидать ЦСКА
16:47
3
В «Динамо» определили, сколько матчей командой будет руководить Гусев
16:36
2
Смолов поддержал изменение правил назначения пенальти за игру рукой
16:29
1
Талалаев наехал на комментатора «Матч ТВ»: «Ты думаешь, что я буду молчать?»
16:20
9
В российском футболе предложили ввести лимит на иностранных тренеров
15:51
2
Еще один клуб РПЛ включился в борьбу за белоруса Лукашова
15:43
1
Степашин раскрыл подробности ухода Карпина из «Динамо»
15:27
6
Челестини ответил, готов ли Акинфеев сыграть со «Спартаком»
15:15
2
Личка готов вернуться в «Динамо»: «Но в клубе нужно кое-что изменить»
15:00
2
Талалаев – об экс-инвесторе «Химок» Садыгове: «Он вас уговорит продать родную мать»
14:48
2
«Лучше бы я сидел и молчал»: Илья Мэддисон сожалеет об уходе Карпина из «Динамо»
14:38
12
Федун купил виллу во Франции за 87 миллионов
14:28
12
Галактионов попросил «Локомотив» усилиться игроком «Ростова»
13:58
5
Егоров – об уходе Карпина из «Динамо»: «Он всех красивейше размотал»
13:43
15
Петржела назвал тренера, которого нужно вернуть «Динамо»: «Его увольнение было ошибкой»
13:27
2
Карпин попрощался с футболистами «Динамо»
13:15
2
Быстров предложил воскресить тренера для «Спартака»
13:07
2
Реакция Челестини на увольнение Станковича из «Спартака»
12:52
Орлов прокомментировал отставку Карпина русской пословицей
12:40
5
Талалаев назвал лучшего игрока РПЛ
12:30
2
«Ручки опять подняли»: Быстров описал «Спартак» двумя словами
12:18
8
Червиченко удивился решению Карпина покинуть «Динамо»
12:05
2
Тарасов определил лучшего тренера первого круга РПЛ
11:51
2
Губерниев дал совет Карпину после ухода из «Динамо»
11:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 