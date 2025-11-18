«Лучше бы я сидел и молчал»: Илья Мэддисон сожалеет об уходе Карпина из «Динамо»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон разочарован кандидатами на замену Валерию Карпину в московской команде.

«Боже, каких же физруков могут назначить после Валеры [Карпина]. Один слух хуже другого. Игнашевич, Черчесов... За что все это???

Лучше бы я сидел и молчал. Зачем только загнобил тренера? Больше никогда так себя вести не буду. Благими намерениями вымощена дорога в ад», – написал Мэддисон в своем телеграм-канале.