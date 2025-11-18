Радимов задал вопрос руководству «Динамо» после отставки Карпина

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на уход Валерия Карпина из «Динамо».

«Есть единственный главный вопрос по ситуации к руководству «Динамо». Когда подписываете человека на три года, то дайте ему работать. Иначе подпишите на год. Скажите, что будете смотреть по ходу движения и всe. Но это уже зависит от руководства, которое принимает решение. А совмещает, не совмещает не на столько важно было», – сказал Радимов.