Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стала известна позиция Бабаева по трансферу в «Спартак»

Сегодня, 19:00
1

Вингер «Динамо» Ульви Бабаев не собирается переходить в «Спартак».

«Приоритет Бабаева – выступление за «Динамо» и продление истекающего следующим летом контракта с «бело-голубыми».

Ульви в «Динамо» с 10 лет, команда для него родная, в последнее время есть возможность проявлять себя, так что поводов для ухода нет.

Пока, правда, общение идет неспешно, но время активизироваться еще есть», – написал в своем телеграм-канале шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

  • Рыночная стоимость Бабаева – 350 тысяч евро.
  • В составе «Динамо» он забил 5 голов в 13 матчах.
  • В ноябре фланговый нападающий дебютировал за молодежную сборную России.

Еще по теме:
Динамовец Бабаев сделал выбор между сборными России и Азербайджана 4
«Спартак» заинтересован в вингере «Динамо» 12
Тренер молодежной сборной России отреагировал на возможную смену гражданства Бабаева
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бабаев Ульви
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1763396931
Ох уж эти желтопрессники... То в сборную АзССР, то в Зенит, то в Спартак парня определяют. Сам то он об этих телодвижениях знает?
Ответить
Главные новости
Аршавин двумя словами описал решение Карпина покинуть «Динамо»
20:54
1
«Динамо» объявило имя нового тренера
20:40
2
Стало известно, рассматривает ли «Спартак» назначение Карпина
20:33
2
Илья Мэддисон обратился к Карпину: «Валера, ну ты чего, обиделся что ли?»
20:26
1
Мостовой – об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»
20:20
4
Раскрыта позиция Лички по возвращению в «Динамо»
20:12
Реакция Быстрова на уход Карпина из «Динамо»
20:04
2
Стало известно, кто возглавит «Динамо» вместо Карпина
19:56
2
В РФС отреагировали на уход Карпина из «Динамо»
19:48
5
Карпин объяснил, почему покидает «Динамо»
19:42
6
Все новости
Все новости
Раскрыта позиция Лички по возвращению в «Динамо»
20:12
Реакция Быстрова на уход Карпина из «Динамо»
20:04
2
Стало известно, кто возглавит «Динамо» вместо Карпина
19:56
2
В РФС отреагировали на уход Карпина из «Динамо»
19:48
4
Карпин объяснил, почему покидает «Динамо»
19:42
6
Заявление «Динамо» об отставке Карпина
19:36
3
Шалимов готов помочь новому тренеру «Спартака»: «Даже необязательно на лавке сидеть»
19:30
3
⚡️ Карпин объявил об уходе из «Динамо»
19:17
34
Стала известна позиция Бабаева по трансферу в «Спартак»
19:00
1
«Краснодар» и «Балтика» поспорят за белорусского защитника
18:51
2
Мостовой дал пессимистический прогноз на результаты сборной России после снятия бана
18:43
3
Агент: «Вагнер Лав всегда выполнит просьбу ЦСКА»
18:35
Шалимов раскрыл, за что Ивича уволили из «Краснодара»: «Какой молодец! Ариведерчи»
18:27
5
Семшов предложил «Спартаку» шесть тренеров на замену Станковичу
18:18
7
Радимов спрогнозировал, останется ли «Балтика» в топ-5 РПЛ
18:06
2
Шалимов – о новом тренере «Спартака»: «Он похож на гладиатора»
17:41
4
Барриос назвал российских футболистов, которых знал до трансфера в «Зенит»
17:08
Карпин может покинуть «Динамо», но при одном условии
17:00
4
Агент Малкома ответил, вернется ли бразилец в «Зенит»
16:51
Мостовой рассказал об участии «Спартака» в договорном матче
16:42
1
Летний новичок «Динамо»: «Мне очень грустно и сложно»
16:29
4
Потенциальный новичок «Спартака» перенесет операцию
16:16
3
Динамовец Бабаев сделал выбор между сборными России и Азербайджана
15:49
4
Барриос поддержал Глушенкова: «Я тоже пью после матчей»
15:40
10
«Зенит» летом пытался купить Луиса Суареса
15:30
3
Кононов двумя словами описал игру сборной России при Карпине
15:00
1
Реакция Пономарева на попытку лишить Дзюбу рекорда по голам за сборную России
14:48
3
Барриос до перехода в «Зенит» знал только одного россиянина
14:38
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 