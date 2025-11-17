Стала известна позиция Бабаева по трансферу в «Спартак»

Вингер «Динамо» Ульви Бабаев не собирается переходить в «Спартак».

«Приоритет Бабаева – выступление за «Динамо» и продление истекающего следующим летом контракта с «бело-голубыми».

Ульви в «Динамо» с 10 лет, команда для него родная, в последнее время есть возможность проявлять себя, так что поводов для ухода нет.

Пока, правда, общение идет неспешно, но время активизироваться еще есть», – написал в своем телеграм-канале шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.