Стала известна позиция Бабаева по трансферу в «Спартак»

Вингер «Динамо» Ульви Бабаев не собирается переходить в «Спартак».
«Приоритет Бабаева – выступление за «Динамо» и продление истекающего следующим летом контракта с «бело-голубыми».
Ульви в «Динамо» с 10 лет, команда для него родная, в последнее время есть возможность проявлять себя, так что поводов для ухода нет.
Пока, правда, общение идет неспешно, но время активизироваться еще есть», – написал в своем телеграм-канале шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.
- Рыночная стоимость Бабаева – 350 тысяч евро.
- В составе «Динамо» он забил 5 голов в 13 матчах.
- В ноябре фланговый нападающий дебютировал за молодежную сборную России.
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева