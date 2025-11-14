Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» заинтересован в вингере «Динамо»

Сегодня, 10:26
11

«Спартак» интересуется вингером «Динамо» Ульви Бабаевым. Красно-белые контактировали с бело-голубыми по поводу возможного трансфера 21-летнего игрока молодежной сборной России.

Игрок может стать свободным агентом 10 июня следующего года. С середины декабря он сможет вести переговоры с новой командой. При этом переговоры Бабаева с «Динамо» насчет продления соглашения зашли в тупик.

  • В 12 играх в этом сезоне в составе бело-голубых Бабаев забил 5 голов.
  • В прошлом сезоне он выступал в РПЛ в составе «Крыльев Советов» на правах аренды.

Еще по теме:
Кюрасао Адвоката и Суринам с Абеной лидируют в отборе на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде – близок к вылету
Стала известна позиция «Спартака» по Демичелису 4
Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу 8
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бабаев Ульви
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1763105489
Пусть новый тренер интересуется.
Ответить
zigbert
1763105912
Очень интересный игрок.
Ответить
boris63
1763106581
Вряд ли «Динамо» отпустит такого игрока прямому конкуренту, по-любому договорятся и продлят контракт с игроком.
Ответить
BarStep
1763107208
Обирают как липку динамку… Сколько их уже было и Бабаев очередной динамовец-спартаковец?!
Ответить
...уефан
1763107897
...ну, с учётом, что в Лукойле хозяин из Оглыевичей, то и вариант с молодым динамовским Оглыевичем имеет место быть...
Ответить
Plyash
1763111725
Нормально , соперники все от такой грозной фио разбегутся .
Ответить
Manilov
1763117867
Новый Ташаев.
Ответить
Главные новости
Мексиканский клуб потерял интерес к покупке игрока «Зенита»
20:47
Ван дер Ваарт – о Роналду: «Если бы он был из шоколада, то съел бы сам себя»
20:32
Названа минимальная сумма, за которую «Зенит» продаст Вендела
20:19
1
Мостовой – о работе Карпина в «Динамо»: «Меня всегда забавляет это «дать время»
20:02
1
Названа сумма, которую «Зенит» запросил за продажу Жерсона
19:35
3
Генич сравнил узнаваемость Дзюбы и Аршавина
19:18
2
Аршавин отреагировал на решение не назначать его главой «Зенита»
18:26
3
3 клуба Серии А хотят купить зенитовца Вендела
18:07
1
Команда РПЛ получила «единицу» от Бубнова за 15-й тур
17:40
7
Товарищеский матч. «Сочи» разгромил южноамериканскую сборную (5:1), Зиньковский забил
17:18
9
Все новости
Все новости
Лещук прокомментировал скандал вокруг Нгамале
18:43
«Врагу не пожелаешь»: зенитовец Караваев – о своей травме
18:36
Аршавин отреагировал на решение не назначать его главой «Зенита»
18:26
3
3 клуба Серии А хотят купить зенитовца Вендела
18:07
78-летний Семин ответил, как отреагирует на предложение от «Спартака» или «Динамо»
17:58
Команда РПЛ получила «единицу» от Бубнова за 15-й тур
17:40
7
Товарищеский матч. «Сочи» разгромил южноамериканскую сборную (5:1), Зиньковский забил
17:18
9
Слишкович ответил на троллинг Соболева: «Не откажусь посмотреть матчи «Зенита» рядом с Александром по телевизору»
17:12
3
Хиддинк объяснил уникальность Акинфеева
16:58
2
Еще один российский тренер вызвался возглавить «Спартак»
16:46
11
Ловчев – о «Динамо»: «Глебов, Осипенко – какое это нахрен укрепление?»
16:30
5
Гусев назвал тренера для «Спартака», за работой которого ему было бы интересно наблюдать
16:27
2
Фото«Зенит» объявил о возвращении игрока после тяжелой травмы
16:21
5
Мостовой – о работе тренером: «Никому не нужен пока»
16:09
5
Аршавин сказал, почему хочет уменьшить выплаты по алиментам
15:57
5
ЦСКА посоветовали арендовать Соболева у «Зенита»
15:41
13
Карпин дал обещание болельщикам «Динамо»
15:33
1
Бубнов составил сборную легионеров РПЛ для матча с Россией
15:26
2
Милонов: «Если бы Месси играл в «Зените», он бы может мне нравился, а он за бомжей мяч пинает»
15:10
5
В «Зените» объяснили нацеленность на покупки игроков из Бразилии
14:59
8
Стало известно решение Юрича по приглашению от «Спартака»
14:39
10
Акинфеев оценил шансы на возвращение Чалова в ЦСКА
14:31
4
Аршавин – об отдыхе: «Я бы просто повалялся где-нибудь в гостишке, желательно с девушкой»
14:22
4
Игрок «Динамо» сказал, будет ли команда сливать Карпина
14:06
7
В «Зените» рассказали о влиянии Fan ID: «Теперь фанатам кажется, что они идут в полицейский участок»
14:02
7
Бубнов назвал лучшего игрока чемпионата России
13:25
8
Черданцев – о результатах ЦСКА: «Делить первое место – это сверх ожиданий»
13:05
2
Карпин назвал клуб, за который болел в детстве
12:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 