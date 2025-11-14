«Спартак» заинтересован в вингере «Динамо»

«Спартак» интересуется вингером «Динамо» Ульви Бабаевым. Красно-белые контактировали с бело-голубыми по поводу возможного трансфера 21-летнего игрока молодежной сборной России.

Игрок может стать свободным агентом 10 июня следующего года. С середины декабря он сможет вести переговоры с новой командой. При этом переговоры Бабаева с «Динамо» насчет продления соглашения зашли в тупик.