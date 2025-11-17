«По барабану»: Дивеев – об увольнении Станковича из «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

– Не удивило, что «Спартак» после четырех побед уволил тренера?

– Я не смотрю новости. Когда мне сказали, что Станкович ушел, ответил: «Ну, ладно». Мне-то что? Какая разница? Я в ЦСКА, а не в «Спартаке». Мне по барабану, честно. Вообще по барабану, ушел или не ушел. Это же не мой тренер.

– Как будешь настраиваться на дерби?

– Дайте мне хотя бы отдохнуть после сборной. Денек отдохну, потом буду настраиваться.