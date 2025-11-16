Введите ваш ник на сайте
  Барриос объяснил, почему «Зенит» не стал чемпионом в прошлом сезоне

Барриос объяснил, почему «Зенит» не стал чемпионом в прошлом сезоне

Сегодня, 22:16

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос назвал причину, по которой команда не смогла выиграть РПЛ в прошлом сезоне.

Петербуржцы финишировали вторыми. Чемпионство впервые в истории выиграл «Краснодар».

«К сожалению, это часть футбола. Мы очень хотели выиграть седьмой титул подряд, Особенно в год столетия очень хотели подарить эту радость и болельщикам, и себе. Но, наверное, ключевым фактором стали потери очков по ходу сезона, в тех матчах, где просто нельзя было допускать их.

Мы боролись до конца, остановились в шаге от золота, но вот эти очковые потери, осечки на пути, они в конечном счете и не позволили, к большому сожалению, прийти к финишу первым», – сказал Барриос.

Источник: «СБГ Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
