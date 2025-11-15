Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Карпин ответил на обвинения, что он «копает яму» ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Карпин ответил на обвинения, что он «копает яму» ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Сегодня, 19:49
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор состава на товарищеский матч с Чили.

– Вы не боитесь, что вас обвинят в том, что вы копаете яму под ЦСКА? Им играть со «Спартаком».

– Во‑первых, ещe неделя до игры. В матче с Боливией все футболисты ЦСКА сыграли по 45–60 минут. За четыре дня до игры сыграть 60 минут – это хорошая нагрузочная тренировка, даже не игра.

Еще по теме:
Чилийцы забили 2-й гол в ворота сборной России после ошибки Бевеева 20
Обляков травмировался в матче с Чили и рискует пропустить дерби со «Спартаком»
Семшов высказался о возможном возвращении 37-летнего Дзюбы в сборную России 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Россия Карпин Валерий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1763225867
Походу он себе выкопал…( мазохист)
Ответить
biber.ru
1763225945
Тебе, Валера, вспомнят всё!
Ответить
RUSARM
1763226552
Пудель себе выкопал яму,а не только ЦСКА!! Физрук,он и в Африке физрук,варера верим,динамо в пердив!!
Ответить
BRO_football
1763229469
Действительно! Аж 5 игроков ЦСКА в стартовом составе. Как будто больше некого было в оборону поставить!
Ответить
shurik45
1763231094
Думаю,преимущество в дерби и так будет за Спартаком .
Ответить
Cleaner
1763234013
Это было видно еще в октябрьских играх сборной! Карпин выполняет ЗАКАЗ своей крышующей его ВОЛОСАТОЙ ЛАПЫ из РФС.
Ответить
vvv123
1763236061
Дык они и тренировались, а не играли, из ЦДКА эти!
Ответить
Speedmeister
1763237961
22 через 7 дней. Есть уверенное ощущение что репортёр притворяется дебилом.
Ответить
