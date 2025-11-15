Карпин ответил на обвинения, что он «копает яму» ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор состава на товарищеский матч с Чили.

– Вы не боитесь, что вас обвинят в том, что вы копаете яму под ЦСКА? Им играть со «Спартаком».

– Во‑первых, ещe неделя до игры. В матче с Боливией все футболисты ЦСКА сыграли по 45–60 минут. За четыре дня до игры сыграть 60 минут – это хорошая нагрузочная тренировка, даже не игра.