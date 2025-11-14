78-летний Семин ответил, как отреагирует на предложение от «Спартака» или «Динамо»

Тренер Юрий Семин не против вернуться к работе, если к нему обратятся московские клубы.

– Вы ранее говорили, что не против поработать в «Спартаке».

– Если придет «Спартак», я подумаю, ха-ха.

– То есть какой-то принципиальности в этом плане нет?

– Основное – когда есть приятные люди, к ним приятно приходить. А если нет симпатии, в любой компании – жизненная ситуация.

– Можно в «Динамо».

– У меня там друзья. Я болею за друзей. Наверное, так в жизни часто происходит.

– Если «Динамо» обратится, тоже подумаете?

– Тоже подумаю. Будем думать, когда все обратятся (смеется).