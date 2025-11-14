Введите ваш ник на сайте
ЦСКА посоветовали арендовать Соболева у «Зенита»

Сегодня, 15:41
13

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт посоветовал ЦСКА взять в аренду нападающего петербуржцев Александра Соболева.

«Соболев уже сыграл 50 игр за «Зенит». В большинстве выходя на замену. Я к нему отношусь положительно. Помню его историю в Томске, «Крыльях Советов». В «Спартаке» он много сделал. Прекрасный игрок, не могу ничего плохого сказать о нeм. Просто он не приживается в «Зените».

Для таких игроков должна быть отдельная тактика. «Зенит» так не играет. Бразильцы и Глушенков привыкли к другому футболу. Были у него неплохие эпизоды, когда выходил и забивал. Мне кажется, что «Зенит» и Соболев не подходят друг другу.

Вряд ли он вернeтся в «Крылья», но вот в ЦСКА бы он пригодился. Им как раз не хватает такого форварда. Их нападение – серьeзная проблема. У них сильная середина поля и слабое нападение. Нужен форвард, который поборется за верх. В «Зените» Соболеву тоскливо», – сказал Рапопорт.

  • 28-летний форвард провел в этом сезоне за петербургский клуб 19 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
  • Transferrmarkt оценивает стоимость Соболева 6 миллионов евро.
  • Срок контракта нападающего с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Соболев Александр
...уефан
1763125758
...ну, и Заболотного для пары!...
Ответить
FWSPM
1763125806
Губерниев не одобрит
Ответить
Camil
1763127173
Соболев стал более-менее приличным футболистом в "Спартаке" когда играл рядом с Промесом. Квинси тащил все нападение"Спартака" и постоянно создавал моменты для партнеров. В первую очередь - для того же Соболева. А в "Зените" и других командах такого партнера у Саши Соболева нет, и уже вряд ли будет.
Ответить
Skull_Boy
1763128526
Смешно, учитывая, что Соболь в этом сезоне выигрывает 5% верховых единок и как показывает практика либо он сыкло, либо дЭбил
Ответить
Тинез Розоп
1763131659
Им Мусаева мало?…
Ответить
Vitaga
1763131950
такое дельфинское счастье вряд ли подойдет ЦСКА. его путь - по типу Дзюбы. команда из нижней части таблицы. или в лучшей лиге мира - там он будет к месту. в любом нормальном клубе он скамеечник.
Ответить
Snek
1763133181
У нас такой же Мусаев есть, причём порезвее, чем Соболев будет
Ответить
Интерес
1763133390
Бьёт невская волна о борт, гребёт на речке Рапопорт; куда плывёт суднО сие? Сдаётся, что в небытие...
Ответить
sochi-2013
1763136887
Саня, давай в Сочи. Осинькин приведет тебя в порядок.
Ответить
kolich4848
1763141358
Марио, зделар, Медина - не, ну я понимаю откуда ноги растут у этой идеи)
Ответить
