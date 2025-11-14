ЦСКА посоветовали арендовать Соболева у «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт посоветовал ЦСКА взять в аренду нападающего петербуржцев Александра Соболева.

«Соболев уже сыграл 50 игр за «Зенит». В большинстве выходя на замену. Я к нему отношусь положительно. Помню его историю в Томске, «Крыльях Советов». В «Спартаке» он много сделал. Прекрасный игрок, не могу ничего плохого сказать о нeм. Просто он не приживается в «Зените».

Для таких игроков должна быть отдельная тактика. «Зенит» так не играет. Бразильцы и Глушенков привыкли к другому футболу. Были у него неплохие эпизоды, когда выходил и забивал. Мне кажется, что «Зенит» и Соболев не подходят друг другу.

Вряд ли он вернeтся в «Крылья», но вот в ЦСКА бы он пригодился. Им как раз не хватает такого форварда. Их нападение – серьeзная проблема. У них сильная середина поля и слабое нападение. Нужен форвард, который поборется за верх. В «Зените» Соболеву тоскливо», – сказал Рапопорт.