В «Зените» объяснили нацеленность на покупки игроков из Бразилии

Финансовый директор «Зенита» Василий Одинцов рассказал об изменении трансферной политики клуба в посследние годы.

«Мы меняем наш подход к трансферам. Мы покупаем молодых игроков, как правило, из Бразилии. Стараемся приобрести их за разумную сумму. Они набирают опыт и игровые минуты, развиваются как профессионалы в «Зените», а затем мы обычно продаeм их в арабские страны.

Так мы поступили с Малкомом или с Клаудиньо. Они продолжают традицию, которую мы начали, например, с Халком. Клуб извлекает из этого выгоду. Это ещe один ключевой аспект финансов клуба, который из покупателя превратился в продавца», – сказал Одинцов.