  • Главная
  • Новости
  • В «Зените» объяснили нацеленность на покупки игроков из Бразилии

В «Зените» объяснили нацеленность на покупки игроков из Бразилии

Сегодня, 14:59
8

Финансовый директор «Зенита» Василий Одинцов рассказал об изменении трансферной политики клуба в посследние годы.

«Мы меняем наш подход к трансферам. Мы покупаем молодых игроков, как правило, из Бразилии. Стараемся приобрести их за разумную сумму. Они набирают опыт и игровые минуты, развиваются как профессионалы в «Зените», а затем мы обычно продаeм их в арабские страны.

Так мы поступили с Малкомом или с Клаудиньо. Они продолжают традицию, которую мы начали, например, с Халком. Клуб извлекает из этого выгоду. Это ещe один ключевой аспект финансов клуба, который из покупателя превратился в продавца», – сказал Одинцов.

  • Летом «Зенит» приобрел полузащитника Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро. Прошлой зимой петербуржцы купили вингера Луиса Энрике у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • В январе клуб продал атакующего хавбека Клаудиньо в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.

Еще по теме:
В «Зените» рассказали, как повлиял Fan ID на посещаемость «Газпром Арены» 1
Клубы АПЛ поборются за игрока, которого «Зенит» хотел приобрести за 20 миллионов евро
Аршавин: «Зенит» никому в Европе не интересен» 16
Источник: Sport.es
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1763121944
На удивление здравый подход в текущих реалиях
Ответить
spartak_88
1763122683
Очередным гражданство и досвидание) очередной распил бабла
Ответить
...уефан
1763123279
...чую печенью, что не просто так Дегтярев мульку о новом лимите на легов запустил, скорее всего не примут этот лимит, и кое-кто в курсе этих дел, если не сказать, что и был инициатором вброса на высшем спортивном уровне. Схема отработанная...
Ответить
Цугундeр
1763126971
А Мостовой и Шилов дружно хлопают бутсами..) «Здесь зрители аплодируют. Аплодируют, аплодируют, аплодируют… Кончили аплодировать!». (с) «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964)))
Ответить
ziborock
1763127058
Хороший подход! Купить 3-4 бразильца грубо говоря за 40, потом одного из них продать за 30 а остальных либо продать в 4 раза дешевле, как Краневиттера, либо отпустить бесплатно, как Мамману! Есть еще вариант с арендой в Оренбурга-ля Ду Кейрос, который в свое время говорил: "Цифры в контракте были впечатляющие"!А контракты Зенита это отдельная тема, 6 игроков Зенита, включая Соболева, получают в год более 20 лимонов!!! У Соболева зарплата больше чем у Барко!!! И потом нам эти персонажи типа Одинцова ссут в уши про то как они зарабатывают на перепродажах. А сколько их было этих выгодных продаж?! 4? 5? за 100(или все-таки 99) лет?! А вот провальных трансферов не сосчитать! В Питере свой мир, иллюзорный!
Ответить
Skull_Boy
1763128346
Видимо долг в 200 млн европейских рублей ничему не учит и из 30 бревен продать 2х это уровень, а как видим уровень ума деградирует с каждой секундой и это тебе не Галина с рылы, которые мастера игр на д_илдо, а вы мастера тупых трансферов, а тем более явно не нужных
Ответить
Интерес
1763133243
Теперь все знают, что такое "разумная цена"-это как "нормальная стоимость подлинного пасхального яйца фирмы Фаберже", а не половина тех подделок, что есть в обширной коллекции оных,Вексельберга.
Ответить
