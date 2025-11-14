В «Зените» объяснили нацеленность на покупки игроков из Бразилии

Финансовый директор «Зенита» Василий Одинцов рассказал об изменении трансферной политики клуба в посследние годы.
«Мы меняем наш подход к трансферам. Мы покупаем молодых игроков, как правило, из Бразилии. Стараемся приобрести их за разумную сумму. Они набирают опыт и игровые минуты, развиваются как профессионалы в «Зените», а затем мы обычно продаeм их в арабские страны.
Так мы поступили с Малкомом или с Клаудиньо. Они продолжают традицию, которую мы начали, например, с Халком. Клуб извлекает из этого выгоду. Это ещe один ключевой аспект финансов клуба, который из покупателя превратился в продавца», – сказал Одинцов.
- Летом «Зенит» приобрел полузащитника Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро. Прошлой зимой петербуржцы купили вингера Луиса Энрике у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
- В январе клуб продал атакующего хавбека Клаудиньо в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.
Источник: Sport.es