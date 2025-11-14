Бубнов назвал лучшего игрока чемпионата России

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов сделал выбор лучшего игрока текущего сезона в РПЛ.

«Мойзес, я вообще считаю, что он не только лучший защитник, а лучший игрок чемпионата. Поэтому с Мойзесом здесь все ясно», – сказал Бубнов, комментируя состав, составленной им символической сборной по итогам первого круга РПЛ.