Бубнов назвал лучшего игрока чемпионата России

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов сделал выбор лучшего игрока текущего сезона в РПЛ.
«Мойзес, я вообще считаю, что он не только лучший защитник, а лучший игрок чемпионата. Поэтому с Мойзесом здесь все ясно», – сказал Бубнов, комментируя состав, составленной им символической сборной по итогам первого круга РПЛ.
- 30-летний Мойзес провел в этом сезоне 12 матчей в РПЛ, сделал 3 ассиста.
- Бразилец получил повреждение мышц голени перед встречей 14-го тура с «Пари НН».
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»