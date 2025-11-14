Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов назвал лучшего игрока чемпионата России

Сегодня, 13:25
8

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов сделал выбор лучшего игрока текущего сезона в РПЛ.

«Мойзес, я вообще считаю, что он не только лучший защитник, а лучший игрок чемпионата. Поэтому с Мойзесом здесь все ясно», – сказал Бубнов, комментируя состав, составленной им символической сборной по итогам первого круга РПЛ.

  • 30-летний Мойзес провел в этом сезоне 12 матчей в РПЛ, сделал 3 ассиста.
  • Бразилец получил повреждение мышц голени перед встречей 14-го тура с «Пари НН».

Еще по теме:
Символическая сборная первого круга РПЛ от Бубнова 4
Бубнов посоветовал нового тренера для «Спартака»: «Самый идеальный вариант» 2
«Нулевая команда, нулевой тренер»: Бубнов – о московском клубе РПЛ 1
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мойзес Бубнов Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1763116720
У Бубнова всё как не у других. Мойзес ни в одном рейтинге никем не упоминался. Гыгыгы
Ответить
Спартач80
1763119051
Не ну тут, если Зенит расформировать, глядишь и Бубнов поправится...
Ответить
Чилим.
1763119680
Ну назвать этого коновала лучшим- весьма спорно...
Ответить
...уефан
1763122009
...практически двойник Бубнова, только Бубнов на атаку меньше играл, не те времена были в футболе, а дрова рубил так же...
Ответить
zra78
1763122181
Охренеть, это н е г р и т о с к о е недоразумение футболистом то назвать сложно
Ответить
Главные новости
Мексиканский клуб потерял интерес к покупке игрока «Зенита»
20:47
Ван дер Ваарт – о Роналду: «Если бы он был из шоколада, то съел бы сам себя»
20:32
Названа минимальная сумма, за которую «Зенит» продаст Вендела
20:19
1
Мостовой – о работе Карпина в «Динамо»: «Меня всегда забавляет это «дать время»
20:02
1
Названа сумма, которую «Зенит» запросил за продажу Жерсона
19:35
3
Генич сравнил узнаваемость Дзюбы и Аршавина
19:18
2
Аршавин отреагировал на решение не назначать его главой «Зенита»
18:26
3
3 клуба Серии А хотят купить зенитовца Вендела
18:07
1
Команда РПЛ получила «единицу» от Бубнова за 15-й тур
17:40
7
Товарищеский матч. «Сочи» разгромил южноамериканскую сборную (5:1), Зиньковский забил
17:18
9
Все новости
Все новости
Генич сравнил узнаваемость Дзюбы и Аршавина
19:18
2
Лещук прокомментировал скандал вокруг Нгамале
18:43
«Врагу не пожелаешь»: зенитовец Караваев – о своей травме
18:36
Аршавин отреагировал на решение не назначать его главой «Зенита»
18:26
3
3 клуба Серии А хотят купить зенитовца Вендела
18:07
1
78-летний Семин ответил, как отреагирует на предложение от «Спартака» или «Динамо»
17:58
Команда РПЛ получила «единицу» от Бубнова за 15-й тур
17:40
7
Товарищеский матч. «Сочи» разгромил южноамериканскую сборную (5:1), Зиньковский забил
17:18
9
Слишкович ответил на троллинг Соболева: «Не откажусь посмотреть матчи «Зенита» рядом с Александром по телевизору»
17:12
3
Хиддинк объяснил уникальность Акинфеева
16:58
2
Еще один российский тренер вызвался возглавить «Спартак»
16:46
11
Ловчев – о «Динамо»: «Глебов, Осипенко – какое это нахрен укрепление?»
16:30
5
Гусев назвал тренера для «Спартака», за работой которого ему было бы интересно наблюдать
16:27
2
Фото«Зенит» объявил о возвращении игрока после тяжелой травмы
16:21
5
Мостовой – о работе тренером: «Никому не нужен пока»
16:09
5
Аршавин сказал, почему хочет уменьшить выплаты по алиментам
15:57
5
ЦСКА посоветовали арендовать Соболева у «Зенита»
15:41
13
Карпин дал обещание болельщикам «Динамо»
15:33
1
Бубнов составил сборную легионеров РПЛ для матча с Россией
15:26
2
Милонов: «Если бы Месси играл в «Зените», он бы может мне нравился, а он за бомжей мяч пинает»
15:10
5
В «Зените» объяснили нацеленность на покупки игроков из Бразилии
14:59
8
Стало известно решение Юрича по приглашению от «Спартака»
14:39
10
Акинфеев оценил шансы на возвращение Чалова в ЦСКА
14:31
4
Аршавин – об отдыхе: «Я бы просто повалялся где-нибудь в гостишке, желательно с девушкой»
14:22
4
Игрок «Динамо» сказал, будет ли команда сливать Карпина
14:06
7
В «Зените» рассказали о влиянии Fan ID: «Теперь фанатам кажется, что они идут в полицейский участок»
14:02
7
Бубнов назвал лучшего игрока чемпионата России
13:25
8
Черданцев – о результатах ЦСКА: «Делить первое место – это сверх ожиданий»
13:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 