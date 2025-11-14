Введите ваш ник на сайте
Карпин назвал клуб, за который болел в детстве

Сегодня, 12:48
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в детстве болел за «Торпедо».

– Можете назвать по одному лучшему игроку за всю историю на каждой позиции?

– Наверное, смогу, но надо будет вспоминать. С одной стороны, вратарь – Лев Иванович Яшин. Все говорят, что это был номер один на все времена. С другой стороны, я никогда не видел, как он играл. Из тех, кого видел, я бы назвал Нойера.

Центральный защитник… Франко Барези, вы не родились, когда он играл. И Паоло Мальдини. Роберто Карлос – правый защитник. Будет еще Беккенбауэр. Из опорных полузащитников… Макелеле, Пирло. Понятно, Месси и Роналду, которых вы знаете. Харри Кейн. И Дембеле.

– Какой в детстве любимый клуб?

– Если говорить о детстве, то у меня папа играл в футбол и почему‑то болел за московское «Торпедо». Поэтому в детстве, пока не стал играть на более‑менее профессиональном уровне, болел за «Торпедо». Но это все из‑за папы.

  • За время карьеры на взрослом уровне Карпин выступал за «Спартак», ЦСКА, «Факел», таллиннские «Спорт» и «Звезду», испанские «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию», а также за сборные СНГ и России.
  • «Торпедо» сейчас занимает 17-е место в Первой лиге.

Гурцкая назвал проблему «Динамо» при Карпине: «Ни один футболист не стал играть лучше»
Черданцев – о возможной отставке Карпина: «Игровых перспектив у «Динамо» нет»
Канчельскис раскритиковал Карпина за совмещение постов 1
Чилим.
1763119829
Так не пора ли осуществить детскую мечту?
Ответить
subbotaspartak
1763121118
А я в первом классе осилил книгу Спартак (1965 год), в Советском Спорте обнаружил команду Спартак (футбол), 60 лет я со Спартаком. Всем удачи.
Ответить
