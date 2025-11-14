Черданцев – о возможной отставке Карпина: «Игровых перспектив у «Динамо» нет»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о возможной отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

– Много слухов вокруг Валерия Карпина в «Динамо». Вас удивит его отставка?

– Здесь ничего удивительного нет. Завершить первый круг во второй восьмерке – это провал. При том, что можно сетовать на травмы, но все тренеры в одинаковых условиях. Это не тот аргумент, который можно приводить в качестве оправдания. Неудачное решение, неудачный итог.

В клубе меняли тренера под предлогом того, что нужен тот, кто приведет команду к титулам. Любой результат, кроме первого‑второго места после первого круга, не мог никак рассматриваться в качестве промежуточного. Спорт – это результат, если его нет, то любой тренер находится под угрозой отставки. Если она произойдет, я не удивлюсь.

Дело в том, что и игровых перспектив нет. Настолько всe разбалансировано и непонятно, какие‑то проблески иногда мелькают. Если сравнивать с тем же Личкой, то его «Динамо» было значительно более ясной и понятной командой. Бывают ситуации, когда можно сетовать на невезение, но здесь полное отсутствие структуры. Это повод, чтобы что‑то менять.