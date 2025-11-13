Соболев объяснил «петушиный» жест в матче с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев подробнее рассказал о своей публикации после августовской игры с ЦСКА (1:1).

Зенитовец сравнял счет на 76-й минуте, реализовав пенальти.

По окончании матча он выложил странный пост в соцсетях.

– Жест в матче с ЦСКА ты выложил с подписью: «Петушиный?» Что ты имел в виду?

– Это же Жириновский, вы знаете.

– Поясни нам, мы старые.

– Есть старое видео, Жириновский выходит с машины, рассказывает, там кто-то кричит, и он: «Петушиные крики».

– Ты имел в виду кого, тех, кто тебя хейтит?

– Ну да.

– Смотри, ты ведь провоцируешь.

– Я провоцирую, конечно. Но меня же оскорбляют, ну, не оскорбляют… А я специально это делаю, чтобы вы еще больше [продолжали].