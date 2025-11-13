Соболев объяснил «петушиный» жест в матче с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев подробнее рассказал о своей публикации после августовской игры с ЦСКА (1:1).
- Зенитовец сравнял счет на 76-й минуте, реализовав пенальти.
- По окончании матча он выложил странный пост в соцсетях.
– Жест в матче с ЦСКА ты выложил с подписью: «Петушиный?» Что ты имел в виду?
– Это же Жириновский, вы знаете.
– Поясни нам, мы старые.
– Есть старое видео, Жириновский выходит с машины, рассказывает, там кто-то кричит, и он: «Петушиные крики».
– Ты имел в виду кого, тех, кто тебя хейтит?
– Ну да.
– Смотри, ты ведь провоцируешь.
– Я провоцирую, конечно. Но меня же оскорбляют, ну, не оскорбляют… А я специально это делаю, чтобы вы еще больше [продолжали].
Источник: ютуб-канал «Зенита»