Пономарев одобрил увольнение Станковича из «Спартака»: «Это очень здорово»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рад, что «Спартак» прекратил сотрудничество с Деяном Станковичем.

«Уход Деяна Станковича – это очень здорово для «Спартака». Потому что он нервировал весь коллектив, а ребята-то в команде собраны неплохие.

Я вчера разговаривал на эту тему с Анзором Кавазашвили. И он доволен таким решением, и я, хотя не являюсь болельщиком команды.

Потому что «Спартак» – это команда, которую любит народ. Ну нельзя же так выпендриваться и нервировать команду!

Поэтому увольнение Станковича – положительный фактор для «Спартака», – заявил Пономарев.