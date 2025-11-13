Пономарев одобрил увольнение Станковича из «Спартака»: «Это очень здорово»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рад, что «Спартак» прекратил сотрудничество с Деяном Станковичем.
«Уход Деяна Станковича – это очень здорово для «Спартака». Потому что он нервировал весь коллектив, а ребята-то в команде собраны неплохие.
Я вчера разговаривал на эту тему с Анзором Кавазашвили. И он доволен таким решением, и я, хотя не являюсь болельщиком команды.
Потому что «Спартак» – это команда, которую любит народ. Ну нельзя же так выпендриваться и нервировать команду!
Поэтому увольнение Станковича – положительный фактор для «Спартака», – заявил Пономарев.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
Источник: «Р-Спорт»