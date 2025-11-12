Акинфеев описал свою автобиографию

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы про автобиографию, которую он сегодня презентовал.

Название книги – «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола». Она поступила в продажу 6 ноября.

«Без партнеров, коллег, друзей я бы не справился. Эти люди вдохновили меня на соцсети, написание книги.

Давайте не будем далеко забегать. Мы писали, а получилось всего 200 страниц. Не все истории еще рассказаны.

В каждом интервью важна откровенность. Нет смысла врать или юлить. Что касается книги, я понимал, что это будет в руках людей. Ажиотаж до сих пор большой. Люди покупают, для нас это огромная радость.

Внутри все честно и по-настоящему. Ни одно слово не придумано и не исковеркано. Все от чистого сердца», – сказал 39-летний вратарь.