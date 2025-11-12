Смородская прошлась по Станковичу: «Ничего не умеет делать»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».
– Я сколько уже говорила об этом, сколько они будут терпеть? Потому что видно, что человек ничего собой в мире футбола не представляет.
Ничего не умеет делать: ни ставить игру, ни выбирать подходящие команде трансферы.
– Кто бы подошел «Спартаку» в качестве главного тренера?
– Кто‑то молодой и энергичный.
– Россиянин или иностранец?
– Из россиян сейчас не из кого выбирать: все заняты.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
Источник: «Матч ТВ»