Смородская прошлась по Станковичу: «Ничего не умеет делать»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

– Я сколько уже говорила об этом, сколько они будут терпеть? Потому что видно, что человек ничего собой в мире футбола не представляет.

Ничего не умеет делать: ни ставить игру, ни выбирать подходящие команде трансферы.

– Кто бы подошел «Спартаку» в качестве главного тренера?

– Кто‑то молодой и энергичный.

– Россиянин или иностранец?

– Из россиян сейчас не из кого выбирать: все заняты.