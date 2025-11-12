Введите ваш ник на сайте
  Смолов – об игроке «Спартака»: «Прям ужас, как это возможно?»

Смолов – об игроке «Спартака»: «Прям ужас, как это возможно?»

Сегодня, 00:12
10

Федор Смолов удивлен, что защитник Даниил Денисов является основным игроком «Спартака».

«Я уверен, что Даниил Денисов – неплохой парень. Но как он играет... Честно, я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе «Спартака».

Я клянусь! Это прям ужас. Как это возможно? Что значит добегает? Это единственный комплимент, который можно употребить в его сторону?

Меня удивляет отсутствие какой-либо созидательной мысли у человека, который играет за «Спартак» в стартовом составе», – сказал Смолов.

  • 23-летний Денисов в «Спартаке» с 2019 года.
  • В этом сезоне правый фулбек провел 21 матч без голевых действий.
  • Его контракт истекает летом 2026-го, но клуб надеется продлить соглашение.

Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Спартак Смолов Федор Денисов Даниил
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1762895826
это действительно большой вопрос на который нет ответа
Ответить
Боцман59rus
1762896625
_ чучело разрисованное, а ты как играл?
Ответить
САДЫЧОК
1762897033
Не прав Смолов.Денисов цепкий неуступчивый хороший отбор, опека и самое важно скорость и скорость мышления. Да нет у него паса и точности удара.Например Умяров ни скорости ни паса ни развития атаки.Хуже его только Рябчук, Зобнин, Хлусевич…
Ответить
iscariot
1762899288
Твое место в кофемании Джордан. В футболе ты ноль полный.
Ответить
Artemka444
1762918396
Да весь спартак такой так то
Ответить
timon2401
1762921074
Вот тут с Федей сложно не согласиться)))
Ответить
R_a_i_n
1762923717
Все это долбаный лимит. Да и Станковича сложно понять было. Купить Самошникова и держать на лавке.
Ответить
mahan
1762931845
Вот тут полностью согласен. Много кто из болельщиков не понимают, что в Спартаке делают Денисов и Хлусевич.
Ответить
