Смолов – об игроке «Спартака»: «Прям ужас, как это возможно?»

Федор Смолов удивлен, что защитник Даниил Денисов является основным игроком «Спартака».

«Я уверен, что Даниил Денисов – неплохой парень. Но как он играет... Честно, я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе «Спартака».

Я клянусь! Это прям ужас. Как это возможно? Что значит добегает? Это единственный комплимент, который можно употребить в его сторону?

Меня удивляет отсутствие какой-либо созидательной мысли у человека, который играет за «Спартак» в стартовом составе», – сказал Смолов.