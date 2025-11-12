Смолов – об игроке «Спартака»: «Прям ужас, как это возможно?»

Федор Смолов удивлен, что защитник Даниил Денисов является основным игроком «Спартака».
«Я уверен, что Даниил Денисов – неплохой парень. Но как он играет... Честно, я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе «Спартака».
Я клянусь! Это прям ужас. Как это возможно? Что значит добегает? Это единственный комплимент, который можно употребить в его сторону?
Меня удивляет отсутствие какой-либо созидательной мысли у человека, который играет за «Спартак» в стартовом составе», – сказал Смолов.
- 23-летний Денисов в «Спартаке» с 2019 года.
- В этом сезоне правый фулбек провел 21 матч без голевых действий.
- Его контракт истекает летом 2026-го, но клуб надеется продлить соглашение.
Источник: Smol FM