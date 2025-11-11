Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о возможности перехода полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Порту».

Сообщалось, что португальский клуб готов заплатить 20 миллионов евро за россиянина.

«Мне ничего неизвестно по поводу того, что «Порту» готов заплатить 20 миллионов евро за Батракова. Португальские клубы не интересуются Алексеем. «Порту» вряд ли будет платить такие большие деньги. Речь идет не о качествах футболиста. Нужно учитывать экономическое состояние клуба», – сказал Барбоза.