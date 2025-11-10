Кафанов: «Хайкин всегда хочет играть за сборную России»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов опроверг, что голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин в будущем видит себя только в составе сборной Норвегии.

– Общались ли вы с Хайкиным по поводу Норвегии?

– Не существует термина спортивное гражданство. У него оно пока российское. Обсудили с ним этот момент. Он не понимает, откуда идут такие вопросы.

Получить паспорт сложно, на это уйдет много времени. Только после этого он получит приглашение в сборную. За сборную России он всегда хочет играть.