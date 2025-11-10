Кафанов: «Хайкин всегда хочет играть за сборную России»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов опроверг, что голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин в будущем видит себя только в составе сборной Норвегии.
– Общались ли вы с Хайкиным по поводу Норвегии?
– Не существует термина спортивное гражданство. У него оно пока российское. Обсудили с ним этот момент. Он не понимает, откуда идут такие вопросы.
Получить паспорт сложно, на это уйдет много времени. Только после этого он получит приглашение в сборную. За сборную России он всегда хочет играть.
- Хайкин в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
- В Норвегии 30-летний голкипер играет с 2019 года.
- Ему также предлагали выступать за Израиль.
Источник: «Матч ТВ»