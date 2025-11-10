Введите ваш ник на сайте
Кафанов: «Хайкин всегда хочет играть за сборную России»

Вчера, 23:23
3

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов опроверг, что голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин в будущем видит себя только в составе сборной Норвегии.

– Общались ли вы с Хайкиным по поводу Норвегии?

– Не существует термина спортивное гражданство. У него оно пока российское. Обсудили с ним этот момент. Он не понимает, откуда идут такие вопросы.

Получить паспорт сложно, на это уйдет много времени. Только после этого он получит приглашение в сборную. За сборную России он всегда хочет играть.

  • Хайкин в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
  • В Норвегии 30-летний голкипер играет с 2019 года.
  • Ему также предлагали выступать за Израиль.

Карпин отреагировал на желание Хайкина получить гражданство Норвегии 3
Хайкин прокомментировал процесс получения норвежского гражданства 4
Лига чемпионов. Осимхен оформил дубль за «Галатасарай» в ворота российского вратаря (3:1) 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Россия Норвегия Хайкин Никита Кафанов Виталий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1762810052
Хочет играть за сборную но не хочет заносить вот в чем беда
Ответить
Garrincha58
1762840497
Отстаньте уже от норвежца он там живёт и ему всё нравится играет в ЛЧ что ещё нужно зачем ему играть товарняки. Кстати у нас в РПЛ есть намного сильней его, а этот Кафанов готов всех со всего мира приглашать, если хоть есть не большая возможность русского гражданства.У нас нет дифицита вратарей.
Ответить
vvv123
1762846333
Предлагали в Израиль, пусть туда и едет, а у нас и своих ловил хватает!
Ответить
Все новости
