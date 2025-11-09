Рабинер прокомментировал неожиданную осечку «Зенита» в Самаре

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит» (1:1).

«Неожиданная осечка «Зенита» перед перерывом на сборные – 1:1 в Самаре с «Крыльями». И нельзя сказать, что не по делу, и нельзя сказать, что из-за поля. А из-за того, что «Зенит» не был настроен перенапрягаться, выдавать максимум. А «Крылья» не собирались сдаваться, потому что это «Зенит».

Понравилось, что самарцы даже в концовке не отбивались, а пользовались любой возможностью для атаки. По ударам – 11-11. Вот потому, не перегрузив линию обороны и распределив нагрузку между линиями, и не проиграли.

Лучшим игроком матча вполне справедливо признали принадлежащего «Спартаку» Никиту Чернова, которому красно-белые нормальных шансов заиграть в основе не дали. И вопрос: а правильно ли тратить деньги на очередных Джику и Ву, зачехляя своих пусть не звезд, но вполне квалифицированных игроков?» – написал Рабинер.